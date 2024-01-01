Kanser Tedavisi Gördüğü Açıklandı
"İyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanıyorum"
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Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı.
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Kensington Sarayı, çarşamba günü Windsor'da çekilen video mesajı paylaştı. Videoda kanser olduğunu açıklayan Kate Middleton, haberi aldıktan sonra inanılmaz derecede zorlu birkaç ay geçirdiğini belirtti.
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TEDAVİ GÖRÜYOR Büyük bir şok yaşadığını ifade eden Middleton, ?Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım" dedi.
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"İYİLEŞMEME YARDIMCI OLACAK ŞEYLERE ODAKLANIYORUM" Kate Middleton, "George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor" dedi.
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"BU HASTALIKLA SAVAŞANLAR YALNIZ DEĞİLSİNİZ" Ailesi için biraz zaman ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu söyleyen Galler Prensesi, sözlerini "Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz" diye noktaladı.
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Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise Galler Prensesi'nin ne tür bir kansere yakalandığı veya kanserin hangi aşamada olduğu konusunda ayrıntıların paylaşılmayacağı ifade edildi.
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KARDEŞİNDEN DESTEK PAYLAŞIMI Ablası Kate Middleton'ın hastalığını açıklaması ardından çocukluk fotoğraflarını paylaşan James Middleton, "Yıllar boyu ailece birçok dağa tırmandık. Bu dağı da hep birlikte tırmanacağız" ifadeleriyle destek oldu.
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NE OLMUŞTU? Ocak ayında karın bölgesinden bir ameliyat olduğu ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanan Prenses Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.
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Birçok uluslararası haber ajansı fotoğrafı yayımdan kaldırmış ve abonelerine fotoğrafı kullanmama çağrısı yapmıştı. Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı, bir gün sonra yanıt verirken Prenses Kate, amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti. Sosyal medyada ise Galler Prensesi'nin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı.
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KATE MIDDLETON KİMDİR? 1982 doğumlu Kate Middleton, Prens William ile 2001 yılında St. Andrews Üniversitesi'nde öğrenciyken tanışmış ve 10 yıllık ilişkinin ardından 29 Nisan 2011 tarihinde Westminster Abbey'de görkemli bir düğünle evlenmişti. Evlilik sonrası Kraliyet Ailesi'nin bir üyesi olan Kate Middleton'ın Prens William'ın ile evliliğinden Prens George (11), Prenses Charlotte (9) ve Prens Louis (6) adını verdiği üç çocuğu bulunuyor. Öte yandan daha önce "Düşes" unvanına sahip olan Kate Middleton, Kral III. Charles'ın tahta çıkmasının ardından Galler Prensesi unvanını aldı.