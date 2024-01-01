31 Mart Yerel Seçimleri İçin Merak Edilenler!

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Erdoğan'dan açıkladı: Ankara'ya yeni metro geliyor
Erdoğan'dan açıkladı: Ankara'ya yeni metro geliyor
Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak
Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak
AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması
AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması
MEB, öğretmen-veli randevularını dijital ortama taşıdı
MEB, öğretmen-veli randevularını dijital ortama taşıdı
İstanbul'da baraj doluluk oranları yüz güldürdü
İstanbul'da baraj doluluk oranları yüz güldürdü
YÖK'ten YKS'ye ikinci geç başvuru hakkı
YÖK'ten YKS'ye ikinci geç başvuru hakkı
Yerel seçimlere bir hafta kaldı
Yerel seçimlere bir hafta kaldı
Moskova'da terör saldırısı: 115 ölü, 100'den fazla yaralı
Moskova'da terör saldırısı: 115 ölü, 100'den fazla yaralı
Muğlada'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğlada'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Emekliyi promosyon heyecanı sardı
Emekliyi promosyon heyecanı sardı
Denklikte 'sıralama' kriteri getirildi, kolay diploma devri kapandı
Denklikte 'sıralama' kriteri getirildi, kolay diploma devri kapandı
İstanbul'da trafik kazasında polis memuru şehit oldu
İstanbul'da trafik kazasında polis memuru şehit oldu
'Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yapıldı' iddiası yalanlandı
'Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yapıldı' iddiası yalanlandı
MEB: 100 bin okulda yerli elektronik posta sistemi kullanılacak
MEB: 100 bin okulda yerli elektronik posta sistemi kullanılacak
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerle ilgili çalışma yaptık
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerle ilgili çalışma yaptık
Dolar yeniden 32 TL'yi geçti
Dolar yeniden 32 TL'yi geçti
Deprem konutlarında bayrakları atan çalışanlara soruşturma
Deprem konutlarında bayrakları atan çalışanlara soruşturma
Beli silahlı veliden teneffüste öğretmene darp
Beli silahlı veliden teneffüste öğretmene darp
BDDK'dan taşıt kredileri ile ilgili yeni karar
BDDK'dan taşıt kredileri ile ilgili yeni karar
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara seçim uyarısı
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara seçim uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz
Faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görüldü
Faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görüldü
Goldman: Enflasyonda sert düşüş bekliyoruz
Goldman: Enflasyonda sert düşüş bekliyoruz
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi
YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi

31 Mart Yerel Seçimleri İçin Merak Edilenler!

31 Mart yerel seçimleri için merak edilenler!

  1. 1- Seçmen nerede oy kullanacağını nereden öğrenebilecek?<p> Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

    1- Seçmen nerede oy kullanacağını nereden öğrenebilecek?

    Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

  2. 2- Görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazla oy verme yerine girilebilecek mi? <p> Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezasının bulunuyor. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.

    2- Görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazla oy verme yerine girilebilecek mi?

    Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezasının bulunuyor. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.

  3. 3 - Yeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilecek mi? <p> Kimliğini değiştirmeyenler evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilecek.

    3 - Yeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilecek mi?

    Kimliğini değiştirmeyenler evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilecek.

  4. 4 - Seçime kaç siyasi parti katılacak? <p> Seçimlere 36 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: <p> AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34, Büyük Türkiye Partisi 35, Türkiye Komünist Hareketi 36.

    4 - Seçime kaç siyasi parti katılacak?

    Seçimlere 36 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

    AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34, Büyük Türkiye Partisi 35, Türkiye Komünist Hareketi 36.

  5. 5 - Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan seçmen neler için oy kullanacak? <p> Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.<p> Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

    5 - Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan seçmen neler için oy kullanacak?

    Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

    Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

  6. 6 - Büyükşehir olmayan illerde ve köylerde neler için oy verilecek? <p> Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

    6 - Büyükşehir olmayan illerde ve köylerde neler için oy verilecek?

    Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

  7. 7 - Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak?<p> Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

    7 - Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak?

    Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

  8. 8 - Oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılacak? <p> YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

    8 - Oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılacak?

    YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

  9. 9 - Önce hangi oylar sayılacak?<p> Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

    9 - Önce hangi oylar sayılacak?

    Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

  10. 10 - Yurt dışındaki seçmen oy kullanacak mı? <p> Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.

    10 - Yurt dışındaki seçmen oy kullanacak mı?

    Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip. Yurt dışındaki seçmenler yerel seçimde oy kullanamıyor.