Ünlü Oyuncu, Keyifli Anlarını Paylaştı

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Erdoğan'dan açıkladı: Ankara'ya yeni metro geliyor
Erdoğan'dan açıkladı: Ankara'ya yeni metro geliyor
Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak
Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak
AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması
AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması
MEB, öğretmen-veli randevularını dijital ortama taşıdı
MEB, öğretmen-veli randevularını dijital ortama taşıdı
İstanbul'da baraj doluluk oranları yüz güldürdü
İstanbul'da baraj doluluk oranları yüz güldürdü
YÖK'ten YKS'ye ikinci geç başvuru hakkı
YÖK'ten YKS'ye ikinci geç başvuru hakkı
Yerel seçimlere bir hafta kaldı
Yerel seçimlere bir hafta kaldı
Moskova'da terör saldırısı: 115 ölü, 100'den fazla yaralı
Moskova'da terör saldırısı: 115 ölü, 100'den fazla yaralı
Muğlada'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğlada'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Emekliyi promosyon heyecanı sardı
Emekliyi promosyon heyecanı sardı
Denklikte 'sıralama' kriteri getirildi, kolay diploma devri kapandı
Denklikte 'sıralama' kriteri getirildi, kolay diploma devri kapandı
İstanbul'da trafik kazasında polis memuru şehit oldu
İstanbul'da trafik kazasında polis memuru şehit oldu
'Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yapıldı' iddiası yalanlandı
'Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yapıldı' iddiası yalanlandı
MEB: 100 bin okulda yerli elektronik posta sistemi kullanılacak
MEB: 100 bin okulda yerli elektronik posta sistemi kullanılacak
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerle ilgili çalışma yaptık
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerle ilgili çalışma yaptık
Dolar yeniden 32 TL'yi geçti
Dolar yeniden 32 TL'yi geçti
Deprem konutlarında bayrakları atan çalışanlara soruşturma
Deprem konutlarında bayrakları atan çalışanlara soruşturma
Beli silahlı veliden teneffüste öğretmene darp
Beli silahlı veliden teneffüste öğretmene darp
BDDK'dan taşıt kredileri ile ilgili yeni karar
BDDK'dan taşıt kredileri ile ilgili yeni karar
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara seçim uyarısı
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara seçim uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz
Faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görüldü
Faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görüldü
Goldman: Enflasyonda sert düşüş bekliyoruz
Goldman: Enflasyonda sert düşüş bekliyoruz
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi
YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi

Ünlü Oyuncu, Keyifli Anlarını Paylaştı

Geçtiğimiz yıl ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Prag'a gitti.

  1. 12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

    12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

  2. EŞİYLE PRAG'A GİTTİ Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alan Aslı Enver, eşiyle birlikte Prag'a gitti.

    EŞİYLE PRAG'A GİTTİ Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alan Aslı Enver, eşiyle birlikte Prag'a gitti.

  3. Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla ve eşiyle pozlarını paylaşan Aslı Enver, tatilde de paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

    Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla ve eşiyle pozlarını paylaşan Aslı Enver, tatilde de paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

  4. Ünlü oyuncunun eşi Berkin Gökbudak ile verdiği bu poz büyük ilgi gördü.

    Ünlü oyuncunun eşi Berkin Gökbudak ile verdiği bu poz büyük ilgi gördü.

  5. "EV YAPIMI MUTLULUK" Öte yandan Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda kızı Elay'ın yüzünü ilk kez göstermişti. Oyuncu paylaşımına "Elay, Laylay, Eloş, Elokko, Elo, Eloşka... Ev yapımı mutluluk" notunu düşmüştü.

    "EV YAPIMI MUTLULUK" Öte yandan Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda kızı Elay'ın yüzünü ilk kez göstermişti. Oyuncu paylaşımına "Elay, Laylay, Eloş, Elokko, Elo, Eloşka... Ev yapımı mutluluk" notunu düşmüştü.

  6. "BABA ÇOK YARDIMCI" Aylar önce katıldığı bir davette kızıyla ilgili konuşan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak'ın kendisine çok yardımcı olduğunu "Baba çok yardımcı oluyor. Bütün sallayarak uyutmalar, gece sporu" sözleriyle anlatmıştı.

    "BABA ÇOK YARDIMCI" Aylar önce katıldığı bir davette kızıyla ilgili konuşan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak'ın kendisine çok yardımcı olduğunu "Baba çok yardımcı oluyor. Bütün sallayarak uyutmalar, gece sporu" sözleriyle anlatmıştı.