Ünlü Oyuncu, Keyifli Anlarını Paylaştı
Geçtiğimiz yıl ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Prag'a gitti.
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12 Kasım'da sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.
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EŞİYLE PRAG'A GİTTİ Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isimler arasında yer alan Aslı Enver, eşiyle birlikte Prag'a gitti.
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Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla ve eşiyle pozlarını paylaşan Aslı Enver, tatilde de paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
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Ünlü oyuncunun eşi Berkin Gökbudak ile verdiği bu poz büyük ilgi gördü.
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"EV YAPIMI MUTLULUK" Öte yandan Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda kızı Elay'ın yüzünü ilk kez göstermişti. Oyuncu paylaşımına "Elay, Laylay, Eloş, Elokko, Elo, Eloşka... Ev yapımı mutluluk" notunu düşmüştü.
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"BABA ÇOK YARDIMCI" Aylar önce katıldığı bir davette kızıyla ilgili konuşan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak'ın kendisine çok yardımcı olduğunu "Baba çok yardımcı oluyor. Bütün sallayarak uyutmalar, gece sporu" sözleriyle anlatmıştı.