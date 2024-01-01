Ünlü Oyuncu, Keyifli Anlarını Paylaştı

"BABA ÇOK YARDIMCI" Aylar önce katıldığı bir davette kızıyla ilgili konuşan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak'ın kendisine çok yardımcı olduğunu "Baba çok yardımcı oluyor. Bütün sallayarak uyutmalar, gece sporu" sözleriyle anlatmıştı.