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Sahurdan Sonra Yatmadan 2 Tane Kuru İncir Yerseniz!

İnsan sağlığına faydası yüzyıllardır bilinen inciri uzmanlar hayatın her alanında tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

  1. İnsan sağlığına faydası yüzyıllardır bilinen inciri uzmanlar hayatın her alanında tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Yüksek oranda lif ve doğal şeker barındıran indir taze halinden çok kuru hali tercih ediliyor. Bunun da nedeni kuru halindeki lif oranı daha yüksektir. Uzmanlar Ramazan da sağlıklı bir oruç süreci için sahurda yatmadan 2 tane kuru incir tavsiye ediyor.

    İnsan sağlığına faydası yüzyıllardır bilinen inciri uzmanlar hayatın her alanında tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Yüksek oranda lif ve doğal şeker barındıran indir taze halinden çok kuru hali tercih ediliyor. Bunun da nedeni kuru halindeki lif oranı daha yüksektir. Uzmanlar Ramazan da sağlıklı bir oruç süreci için sahurda yatmadan 2 tane kuru incir tavsiye ediyor.

  2. Yatmadan tüketilen 2 adet kuru incir bağırsakların daha iyi çalışmasını destekler. İçerdikleri lif sayesinde besin atıklarının birikmesini engeller. Ayrıca uzun süreli tokluk hissi verir.

    Yatmadan tüketilen 2 adet kuru incir bağırsakların daha iyi çalışmasını destekler. İçerdikleri lif sayesinde besin atıklarının birikmesini engeller. Ayrıca uzun süreli tokluk hissi verir.

  3. Kuru incir doğal şeker barındırdığından kandaki insilün depolarını doldurur. Oruç süresinde tansiyonun ya da kan basıncının azalmasını engeller.

    Kuru incir doğal şeker barındırdığından kandaki insilün depolarını doldurur. Oruç süresinde tansiyonun ya da kan basıncının azalmasını engeller.

  4. İçeriğinde antioksidan barındıran kuru incir bağışıklık sistemi içinde olmazsa olmazlardan biridir. Bağışıklığın ihtiyaç duyduğu korumayı sağlar.

    İçeriğinde antioksidan barındıran kuru incir bağışıklık sistemi içinde olmazsa olmazlardan biridir. Bağışıklığın ihtiyaç duyduğu korumayı sağlar.

  5. Kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin olan kuru incir kas ve kemik sistemine de fayda sağlar. Sürekli olarka kemik ve kas ağrısı yaşayanların düzenli tüketmesi tavsiye edilir.

    Kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin olan kuru incir kas ve kemik sistemine de fayda sağlar. Sürekli olarka kemik ve kas ağrısı yaşayanların düzenli tüketmesi tavsiye edilir.

  6. Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak cilt yapısının deforme olmasını engeller.

    Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak cilt yapısının deforme olmasını engeller.

  7. Uzmanlar kuru inciri genellikle şekersiz Türk kahvesi ya da şekersiz çayla beraber tüketilmesini tavsiye eder.

    Uzmanlar kuru inciri genellikle şekersiz Türk kahvesi ya da şekersiz çayla beraber tüketilmesini tavsiye eder.