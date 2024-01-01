Torunlarının Kime Benzediğini Açıkladı!
İkizler hakkında yorum yapan Derya Tuna, torunlarının kime benzediği hakkında yorumda bulundu.
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İbrahim Tatlıses ile birlikteliklerinden dünyaya gelen İdo Tatlıses baba olmanın heyecanını yaşarken annesi Derya Tuna ise babaanne olmanın mutluluğunu dile getirdi. İkizler hakkında yorum yapan Derya Tuna, torunlarının kime benzediği hakkında yorumda bulundu. O esnada İbrahim Tatlıses'ten telefon gelince Tuna'nın röportajı yarıda kesildi.
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında nikâh masasına oturmuştu.
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Gösterişli bir düğünle dünyaevine giren çift, ilişkileri boyunca parmakla gösterilen ünlü çiftlerden oldu.
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Geçtiğimiz Temmuz ayında da ikiz bebek beklediklerini duyurmasıyla dikkat çeken çift, Ocak ayında ikiz bebeklerini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.
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İbrahim Ayel ile Sinan Emir adını koydukları bebeklerinin kime benzediği merak konusu olurken, Derya Tuna'dan açıklama geldi.
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İkiz torun sevinci ile havalara uçan Derya Tuna, Safiye Soyman'ın da bulunduğu bir iftar yemeği çıkışı kameralara yakalandı.
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Gazetecilerle kısa bir sohbet eden Tuna, "Nene oldum nene. Babaanne oldum, ölüyorum. Allah herkesin evladına sağlık versin" ifadelerini kullandı.
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59 yaşındaki Tuna sözlerine şöyle devam etti: "O kadar güzel duygu ki... Ezan okunuyor şu an. Tarifsiz bir şey bu duygular. Bebişlerimiz çok güzel. İdo'ya da benziyorlar, Yasemin'e de benziyorlar. Göz renkleri şu an mavi, eğer değişmezse tabii. Sağlıklı olsunlar, bizler çok sevinçliyiz." dedi.
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O esnada İbrahim Tatlıses'in araması dikkat çekerken Tuna, İbrahim Bey aradı. Sizlere de çok selamı var. Neredesin diye sordu bana. Normal bir sohbetti" açıklamasını yaptı.
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