Torunlarının Kime Benzediğini Açıkladı!

59 yaşındaki Tuna sözlerine şöyle devam etti: "O kadar güzel duygu ki... Ezan okunuyor şu an. Tarifsiz bir şey bu duygular. Bebişlerimiz çok güzel. İdo'ya da benziyorlar, Yasemin'e de benziyorlar. Göz renkleri şu an mavi, eğer değişmezse tabii. Sağlıklı olsunlar, bizler çok sevinçliyiz." dedi.