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Müjdeli Haberi Duyurdu!

Yıllar sonra geri dönüyor

  1. Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor. Sevenlere müjdeli haberi duyuran Sinem Kobal, yıllar sonra ekranlara geri döneceğini duyurdu. Şaşırtan bir projeye imza atan Kobal, sevenlerini heyecanlandırdı.

    Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor. Sevenlere müjdeli haberi duyuran Sinem Kobal, yıllar sonra ekranlara geri döneceğini duyurdu. Şaşırtan bir projeye imza atan Kobal, sevenlerini heyecanlandırdı.

  2. Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

    Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

  3. Sosyal medyada aktif olan Sinem Kobal, yıllar sonra sevenlerine müjdeli haberi duyurdu.

    Sosyal medyada aktif olan Sinem Kobal, yıllar sonra sevenlerine müjdeli haberi duyurdu.

  4. Yeni projesi ile setlere geri döndüğünü açıklayan Kobal, dijital bir platformda yayımlanacak projeye imza attı.

    Yeni projesi ile setlere geri döndüğünü açıklayan Kobal, dijital bir platformda yayımlanacak projeye imza attı.

  5. YILLAR SONRA MÜJDELİ HABERLE GERİ DÖNÜYOR

    YILLAR SONRA MÜJDELİ HABERLE GERİ DÖNÜYOR

  6. En son olarak 2018 yılında Yüz Yüze dizisi ile ekranlara dönen Sinem Kobal, yıllar sonra gelen müjdeli haberle sevenlerini heyecanlandırırken farklı bir türle ekranlara geri dönüyor.

    En son olarak 2018 yılında Yüz Yüze dizisi ile ekranlara dönen Sinem Kobal, yıllar sonra gelen müjdeli haberle sevenlerini heyecanlandırırken farklı bir türle ekranlara geri dönüyor.

  7. Oyuncu kadrosunda; Begüm Öner, Bora Akkaş, Melis Babadağ, Canberk Gültekin, Cem Gelinoğlu gibi isimlerin yer aldığı komedi türündeki bir içerikle geliyor.

    Oyuncu kadrosunda; Begüm Öner, Bora Akkaş, Melis Babadağ, Canberk Gültekin, Cem Gelinoğlu gibi isimlerin yer aldığı komedi türündeki bir içerikle geliyor.

  8. Adının "Karşılaşmalar" olduğu içerik yeni sezonda Exxen?de izleyici karşısına çıkacak.

    Adının "Karşılaşmalar" olduğu içerik yeni sezonda Exxen?de izleyici karşısına çıkacak.