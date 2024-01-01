Galatasaraylı Futbolcudan Gazze Çağrısı!
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma tepki gösterdi.
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7 Ekim 2023 gününden beri Gazze'de silahlar susmuyor.
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Kerem Aktürkoğlu, Gazze'de yaşanan soykırıma bir kez daha dikkat çekti.
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"İNSANLIK NEYİ BEKLİYOR" Ünlü futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda insan hakları söz konusu olduğunda uygulanan çifte standarta işaret etti.
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Aktürkoğlu, "İnsanlık bu zulme, tecavüze, teröre dur demek için neyi bekliyor? İnsan hakları, can, mal ve ırz dokunulmazlığı sadece dünyanın bir kısmı için mi geçerli? Allah?ım biz kulların bu alçaklığı durdurabilmekte aciz kaldık. Sen yardım eyle!" dedi.
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