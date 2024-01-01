Acun Ilıcalı Turabi'yi Engeledi!
Survivor'da daha önce iki kez şampiyonluk elde eden Turabi Çamkıran, bu yıl da Survivor All Star ekibinde yer almıştı.
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Yarışmada sakatlık yaşayan ve bu yüzden yarışmadan ayrılan Turabi, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.
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Survivor Turabi, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.
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"ACUN ILICALI BENİ ENGELLEDİ" Son konseyden beri Acun Ilıcalı'ya ulaşamadığını belirtti ve Ilıcalı'dan engelini kaldırması için yardım istedi.
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Acun Ilıcalı ise engel konusuna ilişkin henüz bir yanıt vermedi.
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"DÜŞMANLARIYLA BİRLİK OLDU" Öte yandan yarışmadayken yakın arkadaşı olan Bozok'un elenmesinin ardından yorum yapan Turabi, 'düşmanlarıyla birlik olduğu için' ona sitem etti.