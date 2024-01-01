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Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
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Acun Ilıcalı Turabi'yi Engeledi!

Survivor'da daha önce iki kez şampiyonluk elde eden Turabi Çamkıran, bu yıl da Survivor All Star ekibinde yer almıştı.

  1. Yarışmada sakatlık yaşayan ve bu yüzden yarışmadan ayrılan Turabi, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

    Yarışmada sakatlık yaşayan ve bu yüzden yarışmadan ayrılan Turabi, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

  2. Survivor Turabi, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

    Survivor Turabi, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

  3. "ACUN ILICALI BENİ ENGELLEDİ" Son konseyden beri Acun Ilıcalı'ya ulaşamadığını belirtti ve Ilıcalı'dan engelini kaldırması için yardım istedi.

    "ACUN ILICALI BENİ ENGELLEDİ" Son konseyden beri Acun Ilıcalı'ya ulaşamadığını belirtti ve Ilıcalı'dan engelini kaldırması için yardım istedi.

  4. Acun Ilıcalı ise engel konusuna ilişkin henüz bir yanıt vermedi.

    Acun Ilıcalı ise engel konusuna ilişkin henüz bir yanıt vermedi.

  5. "DÜŞMANLARIYLA BİRLİK OLDU" Öte yandan yarışmadayken yakın arkadaşı olan Bozok'un elenmesinin ardından yorum yapan Turabi, 'düşmanlarıyla birlik olduğu için' ona sitem etti.

    "DÜŞMANLARIYLA BİRLİK OLDU" Öte yandan yarışmadayken yakın arkadaşı olan Bozok'un elenmesinin ardından yorum yapan Turabi, 'düşmanlarıyla birlik olduğu için' ona sitem etti.