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ABD, "Ay'da Demiryolu Sistemi" İçin Çalışmalara Başladı

ABD, gelecekte Ay'ın güney kutbuna insanlığın temelli yerleşeceği bir üs kurmayı hedefliyor.

  1. AY'DA İNSAN KOLONİSİ ABD, gelecekte uzayda planlanan kolonileşme sırasında Ay yüzeyinde mal ve insan taşıyacak bir "demiryolu ağı" inşa etmeyi planlıyor. ABD Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen "Ay yüzeyinde demiryolu sistemi" planı hem insanları hem de Ay'a götürülen malzemeleri taşıyabilecek.

    AY'DA İNSAN KOLONİSİ ABD, gelecekte uzayda planlanan kolonileşme sırasında Ay yüzeyinde mal ve insan taşıyacak bir "demiryolu ağı" inşa etmeyi planlıyor. ABD Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen "Ay yüzeyinde demiryolu sistemi" planı hem insanları hem de Ay'a götürülen malzemeleri taşıyabilecek.

  2. AY'DA SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMA Havacılık ve uzay devi Northrop Grumman tarafından tasarlanan "Ay demiryolu planının" Ay'da ciddi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya olanak sağlaması bekleniyor. Şirketin temsilcileri, "Planlanan Ay demiryolu ağı, Ay yüzeyinde ticari girişimler için insanları, malzemeleri ve kaynakları taşıyabilir. Bu da ABD ve uluslararası ortaklar için uzay ekonomisine katkıda bulunabilir" diye konuştu.

    AY'DA SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMA Havacılık ve uzay devi Northrop Grumman tarafından tasarlanan "Ay demiryolu planının" Ay'da ciddi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya olanak sağlaması bekleniyor. Şirketin temsilcileri, "Planlanan Ay demiryolu ağı, Ay yüzeyinde ticari girişimler için insanları, malzemeleri ve kaynakları taşıyabilir. Bu da ABD ve uluslararası ortaklar için uzay ekonomisine katkıda bulunabilir" diye konuştu.

  3. SEÇİLEN 14 ŞİRKETTEN BİRİ Northrop Grumman, Aralık ayında ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından, insanlığı uzaya taşımaya yardımcı olacak fikirler yaratmayı amaçlayan "Luna-10" çalışmasına katılmak üzere seçilen 14 şirketten biriydi.

    SEÇİLEN 14 ŞİRKETTEN BİRİ Northrop Grumman, Aralık ayında ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından, insanlığı uzaya taşımaya yardımcı olacak fikirler yaratmayı amaçlayan "Luna-10" çalışmasına katılmak üzere seçilen 14 şirketten biriydi.

  4. ABD, "Ay'da demiryolu sistemi" için çalışmalara başladı - 4 SPACE X VE BLUE ORIGIN DE PLANA DAHİL Başlangıç olarak şirket Ay'da bir demiryolu hattı inşa etmek için hangi kaynakların gerekli olduğunu belirleyecek. Daha sonra projenin maliyet ve riskleri hesaplanacak ve operasyonel bir Ay demiryolu sisteminin prototipleri oluşturulmaya başlanacak. DARPA'nın Luna-10 çalışmasına katılmak üzere seçtiği diğer şirketler arasında Elon Musk'ın SpaceX'i ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i de yer alıyor.

    ABD, "Ay'da demiryolu sistemi" için çalışmalara başladı - 4 SPACE X VE BLUE ORIGIN DE PLANA DAHİL Başlangıç olarak şirket Ay'da bir demiryolu hattı inşa etmek için hangi kaynakların gerekli olduğunu belirleyecek. Daha sonra projenin maliyet ve riskleri hesaplanacak ve operasyonel bir Ay demiryolu sisteminin prototipleri oluşturulmaya başlanacak. DARPA'nın Luna-10 çalışmasına katılmak üzere seçtiği diğer şirketler arasında Elon Musk'ın SpaceX'i ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i de yer alıyor.

  5. Uzmanlara göre çalışma, önümüzdeki 10 yıl içinde "sivil uzay topluluğunun Ay üzerinde ve çevresinde ticari faaliyetleri teşvik etme konusundaki düşüncelerini alt üst etme" potansiyeline sahip.

    Uzmanlara göre çalışma, önümüzdeki 10 yıl içinde "sivil uzay topluluğunun Ay üzerinde ve çevresinde ticari faaliyetleri teşvik etme konusundaki düşüncelerini alt üst etme" potansiyeline sahip.

  6. Şirketler, önümüzdeki ay Ay Yüzeyi İnovasyon Konsorsiyumu'nda çalışmalarına ilişkin daha fazla ayrıntı açıklayacak. ABD ve Çin, Ay'ın gizemli güney kutbunun kalıcı bir Ay üssü inşa etmek için en uygun yer olduğuna inanıyor. (Haberde kullanılan görseller yapay zeka aracı Gemini ile üretilmiştir)

    Şirketler, önümüzdeki ay Ay Yüzeyi İnovasyon Konsorsiyumu'nda çalışmalarına ilişkin daha fazla ayrıntı açıklayacak. ABD ve Çin, Ay'ın gizemli güney kutbunun kalıcı bir Ay üssü inşa etmek için en uygun yer olduğuna inanıyor. (Haberde kullanılan görseller yapay zeka aracı Gemini ile üretilmiştir)