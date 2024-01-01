ABD, "Ay'da Demiryolu Sistemi" İçin Çalışmalara Başladı

ABD, "Ay'da demiryolu sistemi" için çalışmalara başladı - 4 SPACE X VE BLUE ORIGIN DE PLANA DAHİL Başlangıç olarak şirket Ay'da bir demiryolu hattı inşa etmek için hangi kaynakların gerekli olduğunu belirleyecek. Daha sonra projenin maliyet ve riskleri hesaplanacak ve operasyonel bir Ay demiryolu sisteminin prototipleri oluşturulmaya başlanacak. DARPA'nın Luna-10 çalışmasına katılmak üzere seçtiği diğer şirketler arasında Elon Musk'ın SpaceX'i ve Jeff Bezos'un Blue Origin'i de yer alıyor.