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İftar Sofranıza Hazır Çorba Sakın Yaklaştırmayın!

Hazır çorbanın zararları nelerdir?

  1. Paketli gıdaların bilinçli tüketilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar özellikle Ramazan ayında iftar yemeğine hazır çorbalarla başlanılmaması hususunda uyardı. İşte hazır çorbanın zaraları:

    Paketli gıdaların bilinçli tüketilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar özellikle Ramazan ayında iftar yemeğine hazır çorbalarla başlanılmaması hususunda uyardı. İşte hazır çorbanın zaraları:

  2. Pratik ve hızlı oluşuyla özellikle çalışan kişilerin mutfağında tercih ettiği hazır çorbalar, herkesin aklında soru işareti bırakıyor: Hazır çorba zararlı mıdır? Kolayca hazırlanan hazır çorbalar, ne yazık ki besleyici değildir.

    Pratik ve hızlı oluşuyla özellikle çalışan kişilerin mutfağında tercih ettiği hazır çorbalar, herkesin aklında soru işareti bırakıyor: Hazır çorba zararlı mıdır? Kolayca hazırlanan hazır çorbalar, ne yazık ki besleyici değildir.

  3. Hazır çorbalar uzun raf ömrüne sahip olmaları için çeşitli koruyucu katkı maddeleri içerirler. Hazır çorbalara gelen eleştiriler de daha çok bu koruyucu maddelerin insan sağlığına olan zararları ile ilgilidir.

    Hazır çorbalar uzun raf ömrüne sahip olmaları için çeşitli koruyucu katkı maddeleri içerirler. Hazır çorbalara gelen eleştiriler de daha çok bu koruyucu maddelerin insan sağlığına olan zararları ile ilgilidir.

  4. Ancak bu konu üzerinde tartışmalar hala sürdüğü için net bir şey söylemek doğru değildir.

    Ancak bu konu üzerinde tartışmalar hala sürdüğü için net bir şey söylemek doğru değildir.

  5. Çeşitli renklendiriciler ve Monosodyum Glutomat nedeniyle de hazır çorbalar eleştirilmektedir. Bağımlılık yapan etkisi olan Monosodyum Glutomat, doyma hissini geciktirdiği için kilo almayı kolaylaştırarak şişmanlık gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Baştan buraya kadar yazılanlara baktığımızda, hazır çorbaların sağlığa zararları nelerdir?

    Çeşitli renklendiriciler ve Monosodyum Glutomat nedeniyle de hazır çorbalar eleştirilmektedir. Bağımlılık yapan etkisi olan Monosodyum Glutomat, doyma hissini geciktirdiği için kilo almayı kolaylaştırarak şişmanlık gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Baştan buraya kadar yazılanlara baktığımızda, hazır çorbaların sağlığa zararları nelerdir?

  6. Sorusuna orusuna çok net bir cevap vermenin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Mecbur kalmadıkça hazır gıdaları kullanmayıp, doğal ve organik bir beslenme yöntemi seçerek, sağlığınızı riske atmadan korumanız en mantıklı davranış olacaktır.

    Sorusuna orusuna çok net bir cevap vermenin mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Mecbur kalmadıkça hazır gıdaları kullanmayıp, doğal ve organik bir beslenme yöntemi seçerek, sağlığınızı riske atmadan korumanız en mantıklı davranış olacaktır.

  7. TBHQ Hazır çorbalar içerisinde TBHQ barındırır. Tersiyer bütil hidrokinon olarak bilinen bu koruyucu madde petrol yan ürünüdür ve genellikle antioksidan olarak bilinir. Ancak sentetik kimyasal içerdiği için vücuda oldukça zararlıdır.Bu koruyucunun sadece 5 gramı bile ölümcül olabilir. Bu nedenle merdivenaltı ve markasız satılan hazır çorbalardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

    TBHQ Hazır çorbalar içerisinde TBHQ barındırır. Tersiyer bütil hidrokinon olarak bilinen bu koruyucu madde petrol yan ürünüdür ve genellikle antioksidan olarak bilinir. Ancak sentetik kimyasal içerdiği için vücuda oldukça zararlıdır.Bu koruyucunun sadece 5 gramı bile ölümcül olabilir. Bu nedenle merdivenaltı ve markasız satılan hazır çorbalardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

  8. Yapılan araştırmalarda haftada 2 kez hazır çorba tüketen kadınların %68 oranında daha fazla metabolik sendrom riski yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu sendrom obozite, hipertansiyon, yüksek kan şekeri, trigliserit ve düşük oranda iyi HDL kolesterolüne yol açıyor.

    Yapılan araştırmalarda haftada 2 kez hazır çorba tüketen kadınların %68 oranında daha fazla metabolik sendrom riski yaşadıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu sendrom obozite, hipertansiyon, yüksek kan şekeri, trigliserit ve düşük oranda iyi HDL kolesterolüne yol açıyor.

  9. Aynı zamanda bu tür çorbalar tüketen kişilerde yemeyenlere göre kıyasla çok da az oranda protein, kalsiyum, demir, potasyım, A vitamini, C vitamini aldıklarını, vücutlarındaki zararlı yağ, kalori ve sodyum oranlarının çok daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

    Aynı zamanda bu tür çorbalar tüketen kişilerde yemeyenlere göre kıyasla çok da az oranda protein, kalsiyum, demir, potasyım, A vitamini, C vitamini aldıklarını, vücutlarındaki zararlı yağ, kalori ve sodyum oranlarının çok daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.