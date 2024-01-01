İftar Sofranıza Hazır Çorba Sakın Yaklaştırmayın!

TBHQ Hazır çorbalar içerisinde TBHQ barındırır. Tersiyer bütil hidrokinon olarak bilinen bu koruyucu madde petrol yan ürünüdür ve genellikle antioksidan olarak bilinir. Ancak sentetik kimyasal içerdiği için vücuda oldukça zararlıdır.Bu koruyucunun sadece 5 gramı bile ölümcül olabilir. Bu nedenle merdivenaltı ve markasız satılan hazır çorbalardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.