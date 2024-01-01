Murat Kurum'un Afişlerini Çöpe Atıp Hakaret Etti!
Murat Ünalmış'tan tepki çeken hareket!
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Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle tanınan oyuncu Murat Ünalmış, son paylaşımıyla tepki çekti. Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum adına kapısına bırakılan hediyelere sinirlenerek çöpe attı. Murat Ünalmış'ın bu hareketi sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Oyuncu Murat Ünalmış Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ile ilgili sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla 'bu kadar saygısızlık olmaz' dedirtti.
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Ünalmış, Ak Parti İBB Başkanı adayı Murat Kurum için kapısına bırakılan hediyelik eşyalara çok sinirlendi.
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TEPKİ ÇEKEN HAREKET! Yerel seçimlere 1 hafta kala çirkin sözlerle adeta kendini kaybeden Murat Ünalmış, kapısına bırakılan hediyelik eşyalarını çöpe atarak "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar" ifadeleriyle pes dedirtti.
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Söz konusu paylaşıma çok sayıda tepki geldi. Sosyal medyada büyük bir saygısızlık olarak tanımlanan bu paylaşım sonrası Murat Ünalmış bir paylaşım daha yaptı.
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Ünalmış, "Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır. Hz. Muhammed.' Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı? Söyleyen söylemiş de dinleyen kim?"
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SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ YAĞMURU Peş peşe yaptığı paylaşımlar sonrası algı operasyonu yaparak halkı kışkırtmaya çalışan Ünalmış'ın paylaşımına kısa sürede tepki sesleri yükseldi.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundasın,", "Bu tavrın çok saygısızca", "Senin gibi bir oyuncuya yakışmadı", "İnsanları yalan yanlış galeyana getirme" yorumunda bulundu.