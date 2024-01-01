Ünlü İsimler Bayramda Paraya Para Demeyecek
Sahne ücretleri dudak uçuklattı! En çok kim alacak?
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Bayram boyunca, Türkiye'nin dört bir yanındaki otellerde ve Kıbrıs'taki konser mekanlarında sahne alacak şarkıcıların alacakları ücretler dikkat çekiyor.
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FUNDA ARAR - Kıbrıs
1.5 MİLYON TL
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AŞKIN NUR YENGİ- Kıbrıs, Antalya
4 MİLYON TL
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ZARA- Kıbrıs
1 MİLYON TL
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İREM DERİCİ
İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece
1 MİLYON 800 BİN TL
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MELEK MOSSO
Kıbrıs
5 MİLYON TL
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DERYA BEDAVACI
Kıbrıs, İstanbul, Almanya
3.5 MİLYON TL
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ALİŞAN
Kıbrıs, Alanya
2 MİLYON 750 BİN TL
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CANDAN ERÇETİN
Antalya
2 MİLYON TL
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ALEYNA TİLKİ
Kıbrıs
1 MİLYON TL
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YILDIZ TİLBE
İstanbul, Kıbrıs
4 MİLYON TL
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EBRU GÜNDEŞ
Kıbrıs, Antalya
7 MİLYON TL
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ÖZCAN DENİZ
Kıbrıs, Antalya
4 MİLYON TL
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GÜLŞEN
İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin
10 MİLYON TL