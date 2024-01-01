Ünlü İsimler Bayramda Paraya Para Demeyecek

Bayram boyunca, Türkiye'nin dört bir yanındaki otellerde ve Kıbrıs'taki konser mekanlarında sahne alacak şarkıcıların alacakları ücretler dikkat çekiyor.

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