Ünlü İsimler Bayramda Paraya Para Demeyecek

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Ali Yalçın: 2019 yerel seçimlerinde bin 400 memur işten çıkarıldı
Ali Yalçın: 2019 yerel seçimlerinde bin 400 memur işten çıkarıldı
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Türkiye Bilir Gerçek Belediyecilik AK Parti'dir.
Sponsorlu İçerik
Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
Bahçeli: DEM'lenmiş CHP'nin perdesi 31 Mart'ta kapanmalıdır
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi
Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi
Yargıtay Başkanlığı seçimi için yarın 9'uncu tur oylaması yapılacak
Yargıtay Başkanlığı seçimi için yarın 9'uncu tur oylaması yapılacak
Altın ithalatı için yeni karar
Altın ithalatı için yeni karar
RTÜK Başkanı Şahin: Sınavsız ve usulsüz bir işlem yapılmamıştır
RTÜK Başkanı Şahin: Sınavsız ve usulsüz bir işlem yapılmamıştır
Cevdet Yılmaz: Fiyat istikrarında henüz istediğimiz yerde değiliz
Cevdet Yılmaz: Fiyat istikrarında henüz istediğimiz yerde değiliz
Kira gelir beyanında son gün 1 Nisan
Kira gelir beyanında son gün 1 Nisan
S&P Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yükselti
S&P Türkiye'nin 2024 büyüme tahminini yükselti
Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti
Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti
'Kapımız teröriste de terör gündeminde siyasetçilik oynayana da kapalı'
'Kapımız teröriste de terör gündeminde siyasetçilik oynayana da kapalı'
Yargıtay Başkanı seçimi yarına kaldı: İki aday yarışacak
Yargıtay Başkanı seçimi yarına kaldı: İki aday yarışacak
Seçim göçü başladı: İşte en yoğun olduğu iller
Seçim göçü başladı: İşte en yoğun olduğu iller
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
Seçimde oy kullanırken bunlara dikkat!
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak
MEB ve ÖSYM yapay zeka ile sınav uygulamalarını masaya yatıracak
Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ?
Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Seçim günü hava nasıl olacak?
Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu
Yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası belli oldu
56 havalimanından sadece 11'i 'makul' yatırım
56 havalimanından sadece 11'i 'makul' yatırım
Emekliye kartlı indirim
Emekliye kartlı indirim
MEB'den tartışılan ÇEDES projesine açıklama: Şeffaf bir proje
MEB'den tartışılan ÇEDES projesine açıklama: Şeffaf bir proje
Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor
Dolum hatası vurgunu! Tüketici eve geldiğinde fark ediyor
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'le ihracat açıklaması
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail zalimliğiyle bir başına kaldı
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail zalimliğiyle bir başına kaldı
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Liderler oylarını nerede kullanacak?
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
İsrail ile işbirliği iddiaları: Bakanlıklardan art arda açıklama
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Okullarda sosyal medya uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınacak
Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor
Erdoğan: Bavullarla taşınan dolarlar hakkında ağızlarını bıçak açmıyor
İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak
İletişim Başkanlığı, seçimde 'Basın Merkezi' açacak

Ünlü İsimler Bayramda Paraya Para Demeyecek

Sahne ücretleri dudak uçuklattı! En çok kim alacak?

  1. Bayram boyunca, Türkiye'nin dört bir yanındaki otellerde ve Kıbrıs'taki konser mekanlarında sahne alacak şarkıcıların alacakları ücretler dikkat çekiyor.

    Bayram boyunca, Türkiye'nin dört bir yanındaki otellerde ve Kıbrıs'taki konser mekanlarında sahne alacak şarkıcıların alacakları ücretler dikkat çekiyor.

  2. FUNDA ARAR - Kıbrıs <p> 1.5 MİLYON TL

    FUNDA ARAR - Kıbrıs

    1.5 MİLYON TL

  3. AŞKIN NUR YENGİ- Kıbrıs, Antalya<p> 4 MİLYON TL

    AŞKIN NUR YENGİ- Kıbrıs, Antalya

    4 MİLYON TL

  4. ZARA- Kıbrıs <p> 1 MİLYON TL

    ZARA- Kıbrıs

    1 MİLYON TL

  5. İREM DERİCİ<br> İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece <p> 1 MİLYON 800 BİN TL

    İREM DERİCİ
    İstanbul Kartal, İstanbul Büyükçekmece

    1 MİLYON 800 BİN TL

  6. MELEK MOSSO <p> Kıbrıs <p> 5 MİLYON TL

    MELEK MOSSO

    Kıbrıs

    5 MİLYON TL

  7. DERYA BEDAVACI <br> Kıbrıs, İstanbul, Almanya<p> 3.5 MİLYON TL

    DERYA BEDAVACI
    Kıbrıs, İstanbul, Almanya

    3.5 MİLYON TL

  8. ALİŞAN<br> Kıbrıs, Alanya <br> 2 MİLYON 750 BİN TL

    ALİŞAN
    Kıbrıs, Alanya
    2 MİLYON 750 BİN TL

  9. CANDAN ERÇETİN<br> Antalya <br> 2 MİLYON TL

    CANDAN ERÇETİN
    Antalya
    2 MİLYON TL

  10. ALEYNA TİLKİ<p> Kıbrıs <p> 1 MİLYON TL

    ALEYNA TİLKİ

    Kıbrıs

    1 MİLYON TL

  11. YILDIZ TİLBE<p> İstanbul, Kıbrıs <p> 4 MİLYON TL

    YILDIZ TİLBE

    İstanbul, Kıbrıs

    4 MİLYON TL

  12. EBRU GÜNDEŞ<br> Kıbrıs, Antalya<br> 7 MİLYON TL

    EBRU GÜNDEŞ
    Kıbrıs, Antalya
    7 MİLYON TL

  13. ÖZCAN DENİZ <br> Kıbrıs, Antalya <p> 4 MİLYON TL

    ÖZCAN DENİZ
    Kıbrıs, Antalya

    4 MİLYON TL

  14. GÜLŞEN<p> İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin <p> 10 MİLYON TL

    GÜLŞEN

    İstanbul, Antalya, Kıbrıs, Berlin

    10 MİLYON TL