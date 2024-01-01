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İftar Sahur Arası Neler Tüketilmeli?

İftardan sonra bir bardak ısırgan otu çayı içerseniz...

  1. Ramazan da vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlayarak oruç sürecinin daha sağlıklı geçmesini sağlanmalı. İftar sahur arası neler tüketilmeli?

    Ramazan da vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlayarak oruç sürecinin daha sağlıklı geçmesini sağlanmalı. İftar sahur arası neler tüketilmeli?

  2. ÇAĞLA MEYVESİ Güçlü bir probiyotik olan çağla kemiklerin güçlenmesi için fayda sağlar. Ayrıca iftardan sonra bir kase tüketildiğinde vücutta besin atığı bırakmaz. İdrar yoluyla enfeksiyonların atılmasında yardımcı olur.

    ÇAĞLA MEYVESİ Güçlü bir probiyotik olan çağla kemiklerin güçlenmesi için fayda sağlar. Ayrıca iftardan sonra bir kase tüketildiğinde vücutta besin atığı bırakmaz. İdrar yoluyla enfeksiyonların atılmasında yardımcı olur.

  3. ERİK Kalp ya da kötü kolesterolü olanların iftardan sonra bir kase erik tüketilmesi tavsiye edilir. Kandaki kolesterolü düşürerek basıncı dengeler. Damarlarda sertleşme ya da iltihap birikmesinin önüne geçer.

    ERİK Kalp ya da kötü kolesterolü olanların iftardan sonra bir kase erik tüketilmesi tavsiye edilir. Kandaki kolesterolü düşürerek basıncı dengeler. Damarlarda sertleşme ya da iltihap birikmesinin önüne geçer.

  4. ISIRGAN OTU ÇAYI Toksin atmada ve yağ yakmada etkili bir çay olan sırıgan otu çayı, kilo almak istemeyenler için iftar ve sahur arasında bir bardak tüketilmesi tavsiye edilir.

    ISIRGAN OTU ÇAYI Toksin atmada ve yağ yakmada etkili bir çay olan sırıgan otu çayı, kilo almak istemeyenler için iftar ve sahur arasında bir bardak tüketilmesi tavsiye edilir.

  5. ÇİLEK Antioksidan bakımından zengin olan çilek, vücudun bağışıklığının düşmesinin önüne geçer. Hastalıklara karşı direncini artırır.

    ÇİLEK Antioksidan bakımından zengin olan çilek, vücudun bağışıklığının düşmesinin önüne geçer. Hastalıklara karşı direncini artırır.

  6. SALATALIK Sıvı ve lif bakımından zengin olan salatalık, sindirimin olmazsa olmazlarındandır. İftardan bir saat sonra limonlayıp tuzlayıp bir ya da iki tane tüketebilirsiniz. Gün boyu sus ve besinsiz kalmış sindirim organlarının yenilenmesini sağlar.

    SALATALIK Sıvı ve lif bakımından zengin olan salatalık, sindirimin olmazsa olmazlarındandır. İftardan bir saat sonra limonlayıp tuzlayıp bir ya da iki tane tüketebilirsiniz. Gün boyu sus ve besinsiz kalmış sindirim organlarının yenilenmesini sağlar.

  7. YOĞURTLU SEMİZOTU Nisan ve Mayıs aylarında vücudun alması gereken doğal otlardan biridir. Mideyi rahatlatan semizotu yoğurtla tüketildiğinde Ramazan boyu sindirim sorunlarının yaşanmasının önüne geçer.

    YOĞURTLU SEMİZOTU Nisan ve Mayıs aylarında vücudun alması gereken doğal otlardan biridir. Mideyi rahatlatan semizotu yoğurtla tüketildiğinde Ramazan boyu sindirim sorunlarının yaşanmasının önüne geçer.

  8. KABAK ÇEKİRDEĞİ Kabak çekirdeği mutluluk hormonunu artırır. Bu yüzden iftardan bir saat sonra bir avuç tüketilmesi tavsiye edilir.

    KABAK ÇEKİRDEĞİ Kabak çekirdeği mutluluk hormonunu artırır. Bu yüzden iftardan bir saat sonra bir avuç tüketilmesi tavsiye edilir.