İftar Sahur Arası Neler Tüketilmeli?

SALATALIK Sıvı ve lif bakımından zengin olan salatalık, sindirimin olmazsa olmazlarındandır. İftardan bir saat sonra limonlayıp tuzlayıp bir ya da iki tane tüketebilirsiniz. Gün boyu sus ve besinsiz kalmış sindirim organlarının yenilenmesini sağlar.