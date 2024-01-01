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Pekmezin Yararı Saymakla Bitmiyor!

Pekmezin yararı saymakla bitmiyor!

  1. Hem kuru hem de taze olarak tüketilen dut, mutfağınızdaki doğal ilaçlardan biri. Enerji veren dut, pekmez olarak tüketildiğinde ise çiftlerin yüzünü güldürüyor. Erkeklerde iktidarsızlığa çare oluyor.

    Hem kuru hem de taze olarak tüketilen dut, mutfağınızdaki doğal ilaçlardan biri. Enerji veren dut, pekmez olarak tüketildiğinde ise çiftlerin yüzünü güldürüyor. Erkeklerde iktidarsızlığa çare oluyor.

  2. Kansızlık derdi olanlar mutlaka tüketmeli. Zira dut pekmezi diğer muadilleri gibi bir numaralı kan yapıcıdır.

    Kansızlık derdi olanlar mutlaka tüketmeli. Zira dut pekmezi diğer muadilleri gibi bir numaralı kan yapıcıdır.

  3. Mide hastalıklarında özellikle de ülser hastalığına çok iyi geldiği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir.

    Mide hastalıklarında özellikle de ülser hastalığına çok iyi geldiği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir.

  4. Ağız, bademcik ve boğaz iltihabı, diş eti hastalıklarına karşı faydalıdır.

    Ağız, bademcik ve boğaz iltihabı, diş eti hastalıklarına karşı faydalıdır.

  5. Astım ve bronşit hastalıklarında rahatlatıcı etkisi vardır.

    Astım ve bronşit hastalıklarında rahatlatıcı etkisi vardır.

  6. Ateş düşürür. Karaciğeri kuvvetlendirir.

    Ateş düşürür. Karaciğeri kuvvetlendirir.

  7. Özellikle yemekle birlikte yenildiğinde hazmı kolaylaştırır.

    Özellikle yemekle birlikte yenildiğinde hazmı kolaylaştırır.

  8. Aç karnına yenirse kabızlığı giderir ve hatta ishal yapabilir, bağırsak kurtlarını düşürmeye de yardımcı olur.

    Aç karnına yenirse kabızlığı giderir ve hatta ishal yapabilir, bağırsak kurtlarını düşürmeye de yardımcı olur.

  9. Kalori değeri oldukça yüksektir, iştah artırır. Halsizlik ve yorgunluk için faydalıdır.

    Kalori değeri oldukça yüksektir, iştah artırır. Halsizlik ve yorgunluk için faydalıdır.