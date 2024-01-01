Pekmezin Yararı Saymakla Bitmiyor!
Pekmezin yararı saymakla bitmiyor!
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Hem kuru hem de taze olarak tüketilen dut, mutfağınızdaki doğal ilaçlardan biri. Enerji veren dut, pekmez olarak tüketildiğinde ise çiftlerin yüzünü güldürüyor. Erkeklerde iktidarsızlığa çare oluyor.
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Kansızlık derdi olanlar mutlaka tüketmeli. Zira dut pekmezi diğer muadilleri gibi bir numaralı kan yapıcıdır.
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Mide hastalıklarında özellikle de ülser hastalığına çok iyi geldiği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir.
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Ağız, bademcik ve boğaz iltihabı, diş eti hastalıklarına karşı faydalıdır.
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Astım ve bronşit hastalıklarında rahatlatıcı etkisi vardır.
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Ateş düşürür. Karaciğeri kuvvetlendirir.
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Özellikle yemekle birlikte yenildiğinde hazmı kolaylaştırır.
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Aç karnına yenirse kabızlığı giderir ve hatta ishal yapabilir, bağırsak kurtlarını düşürmeye de yardımcı olur.
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Kalori değeri oldukça yüksektir, iştah artırır. Halsizlik ve yorgunluk için faydalıdır.