Suyun İçinde Bekletildiğinde Zehir Saçan Besinler!

Mutfağın olmazsa olmaz sebze ve meyvelerini yemeden önce üzerinde oluşan virüs, bakteri ve haşerelerini yok etmek için genellikle sirkeli suda bekletiriz. Ancak yapılan son araştırmalara göre yapılan bu uygulama sebzeleri daha hijyenik ve sağlıklı yapmak yerine daha da tehlikeli hale getiriyor. Peki, sebze ve meyveleri sirkeli suda yıkamanın zararları neler, sebze ve meyveler nasıl yıkanmalı? İşte cevaplar: