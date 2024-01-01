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Suyun İçinde Bekletildiğinde Zehir Saçan Besinler!

Sakın suyu içinde bekletmeyin

  1. Mutfağın olmazsa olmaz sebze ve meyvelerini yemeden önce üzerinde oluşan virüs, bakteri ve haşerelerini yok etmek için genellikle sirkeli suda bekletiriz. Ancak yapılan son araştırmalara göre yapılan bu uygulama sebzeleri daha hijyenik ve sağlıklı yapmak yerine daha da tehlikeli hale getiriyor. Peki, sebze ve meyveleri sirkeli suda yıkamanın zararları neler, sebze ve meyveler nasıl yıkanmalı? İşte cevaplar:

    Mutfağın olmazsa olmaz sebze ve meyvelerini yemeden önce üzerinde oluşan virüs, bakteri ve haşerelerini yok etmek için genellikle sirkeli suda bekletiriz. Ancak yapılan son araştırmalara göre yapılan bu uygulama sebzeleri daha hijyenik ve sağlıklı yapmak yerine daha da tehlikeli hale getiriyor. Peki, sebze ve meyveleri sirkeli suda yıkamanın zararları neler, sebze ve meyveler nasıl yıkanmalı? İşte cevaplar:

  2. Genellikle birçok kişi sebze ve meyveleri yıkarken mikropları öldürmek için sirkeli suda bekletiyor. Daha sağlıklı olması adına yapılan bu yöntem vücut için daha zararlı hale geliyor.

    Genellikle birçok kişi sebze ve meyveleri yıkarken mikropları öldürmek için sirkeli suda bekletiyor. Daha sağlıklı olması adına yapılan bu yöntem vücut için daha zararlı hale geliyor.

  3. Uzman Diyetisyen Eda Balcı, çoğu tarım ürününün yetiştirilmesinde kullanılan pestisit içeren kimyasal ilaçların, sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek meyve sebzeleri sirkeli suda bekletmenin faydasız olduğunu söyledi.

    Uzman Diyetisyen Eda Balcı, çoğu tarım ürününün yetiştirilmesinde kullanılan pestisit içeren kimyasal ilaçların, sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek meyve sebzeleri sirkeli suda bekletmenin faydasız olduğunu söyledi.

  4. Tarım ürünlerindeki kimyasal ilaçları sebze meyvelerden arındırmak için sirkeli su da yıkamak yerine başka yöntemleri uygulamak gerekiyor.

    Tarım ürünlerindeki kimyasal ilaçları sebze meyvelerden arındırmak için sirkeli su da yıkamak yerine başka yöntemleri uygulamak gerekiyor.

  5. KARACİĞER VE BÖBREKLER İÇİN DİKKAT Pestisitlerin besin yolu ile insan vücuduna girmesinin, dolaşım sistemi, kardiyovasküler sistem, karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabileceğinin altını çizen Balcı, şu şekilde konuştu:

    KARACİĞER VE BÖBREKLER İÇİN DİKKAT Pestisitlerin besin yolu ile insan vücuduna girmesinin, dolaşım sistemi, kardiyovasküler sistem, karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabileceğinin altını çizen Balcı, şu şekilde konuştu:

  6. 'SİRKELİ SU BİR İŞE YARAMIYOR' Sebze ve meyveleri yıkama konusunda halk arasında bilinen yanlışlardan birinin sirkeli suda bekletmek olduğunu belirten Balcı, "Genelde insanların aklına ilk olarak bu yöntem gelmektedir. Sirkeli suda bekletilen sebzeler ve meyveleri gönül rahatlığıyla tüketmektedirler. Fakat sirkeli su, pestisit kalıntılarını yok etmede değil, mikroorganizma yükünü azaltmada etkilidir.

    'SİRKELİ SU BİR İŞE YARAMIYOR' Sebze ve meyveleri yıkama konusunda halk arasında bilinen yanlışlardan birinin sirkeli suda bekletmek olduğunu belirten Balcı, "Genelde insanların aklına ilk olarak bu yöntem gelmektedir. Sirkeli suda bekletilen sebzeler ve meyveleri gönül rahatlığıyla tüketmektedirler. Fakat sirkeli su, pestisit kalıntılarını yok etmede değil, mikroorganizma yükünü azaltmada etkilidir.

  7. Yapılan bazı çalışmalarda sirkeli suda bekletilen sebze ve meyvelerde pestisitlerin büyük bir kısmının yok olmadığı gözlenmiştir. Yıkama suyuna sirke ilave edilmesinin temel amacı, asidik bir ortam oluşturarak yetersiz yıkama ihtimaline karşı gıda üzerinde bulunabilen muhtemel zararlı maddelerin uzaklaştırılmasıdır." dedi.

    Yapılan bazı çalışmalarda sirkeli suda bekletilen sebze ve meyvelerde pestisitlerin büyük bir kısmının yok olmadığı gözlenmiştir. Yıkama suyuna sirke ilave edilmesinin temel amacı, asidik bir ortam oluşturarak yetersiz yıkama ihtimaline karşı gıda üzerinde bulunabilen muhtemel zararlı maddelerin uzaklaştırılmasıdır." dedi.

  8. KARBONATLI SU NASIL KULLANILMALI? Sebze ve meyveleri temizlemek için en etkili yöntemin karbonatlı suda bekletmek olduğunu ifade eden Eda Balcı şu ifadeleri kullandı:

    KARBONATLI SU NASIL KULLANILMALI? Sebze ve meyveleri temizlemek için en etkili yöntemin karbonatlı suda bekletmek olduğunu ifade eden Eda Balcı şu ifadeleri kullandı:

  9. "10 gram kadar İngiliz karbonatı da denilen bikarbonat koyarak en az 10 dakika bu suyun içerisinde sebzeleri ve meyveleri bekletmek ve ardından da durulamak pestisit kalıntılarını gidermede en etkili yöntemdir.

    "10 gram kadar İngiliz karbonatı da denilen bikarbonat koyarak en az 10 dakika bu suyun içerisinde sebzeleri ve meyveleri bekletmek ve ardından da durulamak pestisit kalıntılarını gidermede en etkili yöntemdir.

  10. Eğer istenilirse karbonatlı sudan sonra sebze ve meyveler sirkeli suda da yıkanarak bakterilerden ve diğer tüm zararlılardan tamamen arındırılabilir."

    Eğer istenilirse karbonatlı sudan sonra sebze ve meyveler sirkeli suda da yıkanarak bakterilerden ve diğer tüm zararlılardan tamamen arındırılabilir."