"MF" Grubuna Tepki! "Biraz Durun"
Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, Mazhar Alanson ile Fuat Güner'e büyük tepki gösterdi.
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Kanserle mücadele eden MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur, vefat haberiyle grubu başta olmak üzere herkesi yasa boğmuştu. Üzerinden geçen zamandan sonra Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, Mazhar Alanson ile Fuat Güner'e büyük tepki gösterdi.
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8 Temmuz 2023 tarihinde kanser hastalığına yenik düşen usta sanatçı Özkan Uğur, ailesini, sevenlerini ve grup üyelerini yasa boğmuştu.
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Uzun süre boyunca "MFÖ" ismiyle sahne alan ve tanınan grup hakkında bir iddia gündeme geldi.
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Mazhar Alanson ile Fuat Güner'in artık sahnelere "MF" ismini kullanarak çıkacağı söylendi.
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Geçtiğimiz günlerde de Özkan Uğur olmadan ilk kez sahne alan grup üyeleri "MF" adını kullandı.
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Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ise duyduğu bu habere yanıtını Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdi.
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BİRAZ DURUN
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"MFÖ 100 yıl geçse de unutulmaz. O bir efsane" sözlerinin altını çizen Aysun Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in 'MF' olarak sahneye çıkacaklarını medyadan öğrendiğini söyledi.
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Uğur, "Büyük cesaret dedim, bravo yani. İsterlerse MFÖ olarak da kalabilirler. Bundan sonrasında ne isim kullanacaklarına karışmak haddim değil. Benim tek söylediğim şuydu; biraz durun!"
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