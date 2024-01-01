İstanbul'da Gecekonduların Üzerine Yol Çöktü
İstanbul Maltepe'de daha önce riskli olduğu gerekçesiyle önlem alınan yol, 2 gecekondunun üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondularda hasar oluştu.
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Maltepe'de gecekonduların üzerine yol çöktü. Olay, ilçeye bağlı Gülensu Mahallesi'ndeki Gazi Sokak üzerinde meydana geldi.
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Geçen günlerde çökme riskine karşı önlem alınarak çevresi kapatılan yol, dün akşam saatlerinde 2 gecekondunun çatısı üzerine kayarak çöktü.
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Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondularda hasar oluştu.
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Belediye tarafından önlem amaçlı mühürlenen gecekondularda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
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Gecekonduların çatısının üzerine çöken yol, havadan görüntülendi.
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Belediye ekipleri, çökmenin yaşandığı yol üzerinde önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı.
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