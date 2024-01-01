İstanbul'da Gecekonduların Üzerine Yol Çöktü

Belediye tarafından önlem amaçlı mühürlenen gecekondularda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondularda hasar oluştu.

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