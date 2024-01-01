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İstanbul'da Gecekonduların Üzerine Yol Çöktü

İstanbul Maltepe'de daha önce riskli olduğu gerekçesiyle önlem alınan yol, 2 gecekondunun üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondularda hasar oluştu.

  1. Maltepe'de gecekonduların üzerine yol çöktü. Olay, ilçeye bağlı Gülensu Mahallesi'ndeki Gazi Sokak üzerinde meydana geldi.

    Maltepe'de gecekonduların üzerine yol çöktü. Olay, ilçeye bağlı Gülensu Mahallesi'ndeki Gazi Sokak üzerinde meydana geldi.

  2. Geçen günlerde çökme riskine karşı önlem alınarak çevresi kapatılan yol, dün akşam saatlerinde 2 gecekondunun çatısı üzerine kayarak çöktü.

    Geçen günlerde çökme riskine karşı önlem alınarak çevresi kapatılan yol, dün akşam saatlerinde 2 gecekondunun çatısı üzerine kayarak çöktü.

  3. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondularda hasar oluştu.

    Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondularda hasar oluştu.

  4. Belediye tarafından önlem amaçlı mühürlenen gecekondularda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

    Belediye tarafından önlem amaçlı mühürlenen gecekondularda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

  5. Gecekonduların çatısının üzerine çöken yol, havadan görüntülendi.

    Gecekonduların çatısının üzerine çöken yol, havadan görüntülendi.

  6. Belediye ekipleri, çökmenin yaşandığı yol üzerinde önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı.

    Belediye ekipleri, çökmenin yaşandığı yol üzerinde önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı.