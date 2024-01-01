Beyoğlu'ndaki Cinayetin Ardından 5 Yıllık Kin Çıktı!
'Beni sürekli aşağılıyordu'
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Beyoğlu'nda halk pazarında işlenen cinayetin altından 5 yıllık husumet çıktı. Olay, geçen pazar günü saat 09.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi.
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İddiaya göre pazarcılık yapan Salih Aka tezgahın başına geçti. O esnada kapüşonla pazar yerinde yürüyen bir kişi, Aka'ya silah çekip kurşun yağdırdı.
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Olayın ardından saldırgan kaçarken, Aka ise ağır şekilde yaralanarak yere savruldu. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı adama yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan adam kurtarılamadı.
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KIYAFETLERİNİ ÇÖPE ATTI Cinayetle ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şahsın olaydan sonra izini kaybettirmek ve tanınmamak için üzerinde bulunan bazı kıyafetleri çöp konteynerine attığı belirlendi.
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Saldırganın 28 yaşındaki Mustafa İ. olduğunu tespit eden polis, onu çalıştığı işyerinde kıskıvrak yakaladı.
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Beyoğlu?ndaki cinayetin ardından 5 yıllık kin çıktı: ?Beni sürekli aşağılıyordu? - 6 CİNAYETİN SEBEBİ 5 YILLIK KİN Gözaltına alınan şahsın verdiği polise ifadede, 5 yıl önce Salih Aka?ya ait bir markette çalıştığı, çalıştığı dönemde Aka?nın kendisini sürekli aşağıladığı nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet fişek ele geçirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa İ. kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.