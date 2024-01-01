Beyoğlu?ndaki cinayetin ardından 5 yıllık kin çıktı: ?Beni sürekli aşağılıyordu? - 6 CİNAYETİN SEBEBİ 5 YILLIK KİN Gözaltına alınan şahsın verdiği polise ifadede, 5 yıl önce Salih Aka?ya ait bir markette çalıştığı, çalıştığı dönemde Aka?nın kendisini sürekli aşağıladığı nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet fişek ele geçirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa İ. kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.