Şahdamarları Nasıl Ve Neden Tıkanır?
Şahdamarı tıkanıklığı tekrar gündemde!
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Usta sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. Şahdamarı tıkanıklığı, sebebiyle hastaneye kaldırılan İnanır sevenlerini korkuttu. Tıbbi adıyla Karatoris Arter Hastalığı, pratikteki adıyla Şahdamarı tıkanıklığı tekrar gündeme geldi. Rahmetli Deniz Baykal?ın da yaşadığı Şahdamarları nasıl ve neden tıkanır? Tedavisi nasıldır?
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Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, pazar günü sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. 74 yaşındaki Kadir İnanır'ın doktoru, Şahdamarı tıkanıklığı yani tıp dilinde Karatoris Arter Hastalığı nedeniyle usta sanatçının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
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Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü köşe yazısında şahdamar tıklandığı ve sonrasında yaşanan süreçle ilgili bir köşe yazısı hazırladı.
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Osman Müftüoğlu'nun yazısı şöyle; Hatırlayalım: Geçtiğimiz yıllarda rahmetli Deniz Baykal?ı,bu hastalık nedeniyle kaybettik. Şimdi de kıymetli sanatçımız Kadir İnanır?ın gördüğü tedavi nedeniyle bize kendini yeniden -maalesef- hatırlattı ve adeta ?Ben buradayım, dikkatli ve tedbirli olun? mesajı verdi. Peki, nedir, neden olur, belirtileri, sonuçları nelerdir ve nasıl önlenir bu sağlık problemi? İşte o önemli soruların yanıtları...
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KAROTİS ARTER HASTALIĞI NEDİR?
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Karotis damarları/şahdamarlarımız boynumuzun her iki yanında yer alan ve kalpten gelen oksijen ve besin yüklü kanı baş ve beyin bölgesine ileten hayat borularımızdır. Ne var ki zaman içinde en çok da orta ve ileri yaşlarda bu damarların içinde ve duvarında damar sertliği/ateroskleroza bağlı olarak duvar kalınlaşması ve sertleşmesi, plaklar/pıhtılar oluşmaya başlar. Sonuçta şah damarlarımızın iç duvarı daralır, beyin beslenemez ya da pıhtılardan kopan parçalar nedeniyle hasar görür.
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ŞAHDAMARINDAKİ O PLAKLAR NEDEN TEHLİKELİ ŞAHDAMARLARINDA oluşan o plaklar/pıhtılar damarları ciddi oranda daraltarak beyne giden kan akışını engelleyebilir. Ayrıca plak oluşumu damar duvarının yapısını bozup deforme eder, tehlikeli ve kopmaya müsait kan pıhtılarının/yağlı ve kararsız kopmaya hazır parçacıkların oluşmasına yol açabilir. Plaklardan kopan bu pıhtılar/parçacıklar beyni besleyen daha küçük damarları ani olarak tıkadıklarında ise ortaya geçici veya kalıcı felç hali, bellek bozukluğu ve daha tehlikeli bazı sonuçlar ortaya çıkacaktır.
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ŞAHDAMARI PLAKLARININ SEBEBİ NE Temel sebep damar sertliği/aterosklerozdur. Normalde damarlarımız eğer sağlıklı iseler son derece esnektir ve adeta cilalanmış gibi pürüzsüz bir iç duvara sahiptir. Ne var ki bir taraftan ilerleyen yaşlar, yaşlanmanın getirdiği doğal yıpranmalar, diğer taraftan da farklı tıbbi sorunlar, organize çeteler ve bu sorunlara/çetelere yönelik dikkatsizliklerimiz nedeniyle şah damarları esnekliğini kaybedip sertleşir, hasar görür. Duvarlarında plaklar/pıhtılar oluşmaya başlar.
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KİMLERİN ŞAHDAMARI DAHA KOLAY TIKANIR
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Sağlıklı yaşayan, genetik risklerini iyi yöneten sağlığını dikkatle izleyen ve gerekli tedbirleri zamanında alan, beslenmesine, uykusuna, egzersizine dikkat eden, sağlık problemlerinin çözümüne özen gösteren kişilerde şahdamarları kolay kolay sertleşmez, plak yapmaz ve tıkanmaz. Şahdamarlarını tıkayan temel nedenleri önem sıralarına göre alttaki sorunun yanıtında bulabilirsiniz.