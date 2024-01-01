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Ada Araştırma 15 Büyükşehir İçin Son Anketi Açıkladı.

Ada Araştırma, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında 15 büyükşehir için yapılan anket sonuçlarını paylaştı.

  1. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | ORDU Ordu'da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 20-28 Şubat tarihleri arasında 7500 kişi ile yapılan ankete göre; ? Mehmet Hilmi Güler: %51,8 ? Enver Yılmaz: %29,7 ? Zekai Sana: %14,4

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | ORDU Ordu'da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 20-28 Şubat tarihleri arasında 7500 kişi ile yapılan ankete göre; ? Mehmet Hilmi Güler: %51,8 ? Enver Yılmaz: %29,7 ? Zekai Sana: %14,4

  2. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | AYDIN Aydın?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 20-28 Şubat tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ? Özlem Çerçioğlu: %46,5 ?Mustafa Savaş: %39,7 ?Özer Kayalı: 5,9%

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | AYDIN Aydın?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 20-28 Şubat tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ? Özlem Çerçioğlu: %46,5 ?Mustafa Savaş: %39,7 ?Özer Kayalı: 5,9%

  3. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | SAMSUN Samsun?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-5 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Halit Doğan : %47,1 ?Cevat Öncü : %27,1 ?İmran Nilay Tüfekçi: %14,6

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | SAMSUN Samsun?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-5 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Halit Doğan : %47,1 ?Cevat Öncü : %27,1 ?İmran Nilay Tüfekçi: %14,6

  4. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | DENİZLİ Denizli?de yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-5 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Osman Zolan: %51,4 ? Bülent Nuri Çavuşoğlu: %37,4 ?Yasin Öztürk: %5,1

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | DENİZLİ Denizli?de yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-5 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Osman Zolan: %51,4 ? Bülent Nuri Çavuşoğlu: %37,4 ?Yasin Öztürk: %5,1

  5. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | ADANA Adana?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-5 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Fatih Mehmet Kocaispir: %42,6 ?Zeydan Karalar: %41,9 ?Ayyüce Türkeş Taş: %5,0

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | ADANA Adana?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-5 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Fatih Mehmet Kocaispir: %42,6 ?Zeydan Karalar: %41,9 ?Ayyüce Türkeş Taş: %5,0

  6. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | HATAY Hatay?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-5 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Mehmet Öntürk: %48,4 ?Lütfü Savaş: %32,1 ?Gökhan Zan: %7,4 ?Nusret Cömert: %4,9

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | HATAY Hatay?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-5 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Mehmet Öntürk: %48,4 ?Lütfü Savaş: %32,1 ?Gökhan Zan: %7,4 ?Nusret Cömert: %4,9

  7. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | BURSA Bursa?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Ali Nur Aktaş: %43,3 ?Mustafa Bozbey: %40,6 ?Sedat Yalçın: %5,3 ?Bayram Kazancı: %3,9

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | BURSA Bursa?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Ali Nur Aktaş: %43,3 ?Mustafa Bozbey: %40,6 ?Sedat Yalçın: %5,3 ?Bayram Kazancı: %3,9

  8. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | DİYARBAKIR Diyarbakır?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Serra Bucak: %59,8 ?Mehmet Halis Bilden: %28,2 ?Cafer Pekdemir: %3,8 ?Hikmet Kaplan: %2,4

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | DİYARBAKIR Diyarbakır?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Serra Bucak: %59,8 ?Mehmet Halis Bilden: %28,2 ?Cafer Pekdemir: %3,8 ?Hikmet Kaplan: %2,4

  9. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | GAZİANTEP Gaziantep?te yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Fatma Şahin: %56,3 ?Muzaffer Ertürk: %21,1 ?Şükrü Yılmaz: %10,0 ?Selman Tutumlu: %5,5

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | GAZİANTEP Gaziantep?te yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Fatma Şahin: %56,3 ?Muzaffer Ertürk: %21,1 ?Şükrü Yılmaz: %10,0 ?Selman Tutumlu: %5,5

  10. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | ESKİŞEHİR Eskişehir?de yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Nebi Hatipoğlu: %44,3 ?Ayşe Ünlüce: %41,9 ?Melih Aydın: %5,4 ?Oğuz Beki: %4,2

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | ESKİŞEHİR Eskişehir?de yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Nebi Hatipoğlu: %44,3 ?Ayşe Ünlüce: %41,9 ?Melih Aydın: %5,4 ?Oğuz Beki: %4,2

  11. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | KAYSERİ Kayseri?de yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Memduh Büyükkılıç: %52,3 ?Murat Molu: %15,1 ?Abdullah Özkırış: %11,9 ?Kazım Yücel: %10,9

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | KAYSERİ Kayseri?de yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Memduh Büyükkılıç: %52,3 ?Murat Molu: %15,1 ?Abdullah Özkırış: %11,9 ?Kazım Yücel: %10,9

  12. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | KONYA Konya?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Uğur İbrahim Altay: %54,9 ?İsmail Sonkaya : %9,6 ?Mehmet Köseoğlu: %19,4 ?Abdullah Yıldırım: %3,7

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | KONYA Konya?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Uğur İbrahim Altay: %54,9 ?İsmail Sonkaya : %9,6 ?Mehmet Köseoğlu: %19,4 ?Abdullah Yıldırım: %3,7

  13. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | MUĞLA Muğla?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Ahmet Aras: %42,7 ?Aydın Ayaydın: %38,4 ?Metin Ergün: %10,9

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | MUĞLA Muğla?da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Ahmet Aras: %42,7 ?Aydın Ayaydın: %38,4 ?Metin Ergün: %10,9

  14. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | MARDİN Mardin?de yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Ahmet Türk: %51,4 ?Abdullah Erin: %39,1

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | MARDİN Mardin?de yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Ahmet Türk: %51,4 ?Abdullah Erin: %39,1

  15. 31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş?ta yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Fırat Görgel: %50,4 ?Zeynep Arıkan: %19,6 ?Mesut Dedeoğlu: %2,3 ?Muhammed Aydoğar: %23,2

    31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş?ta yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile yapılan ankete göre; ?Fırat Görgel: %50,4 ?Zeynep Arıkan: %19,6 ?Mesut Dedeoğlu: %2,3 ?Muhammed Aydoğar: %23,2