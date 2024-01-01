Ada Araştırma 15 Büyükşehir İçin Son Anketi Açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimleri Araştırması | ORDU Ordu'da yaşayan seçmenlere "Bu pazar bir yerel seçim olsa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. 20-28 Şubat tarihleri arasında 7500 kişi ile yapılan ankete göre; ? Mehmet Hilmi Güler: %51,8 ? Enver Yılmaz: %29,7 ? Zekai Sana: %14,4