Asal Araştırma'dan Büyükşehir Seçim Anketi Sonuçları...
Asal Araştırma Antalya, Adana, Hatay, Mersin, Manisa, Trabzon, Ordu, Bursa, Eskişehir, Denizli, Diyarbakır, Samsun, Aydın, Kocaeli, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de seçmenin nabzını tuttu. İşte anket sonuçları...
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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Aydın Büyükşehir Belediyesi
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Samsun Büyükşehir Belediyesi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
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Denizli Büyükşehir Belediyesi
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi
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Hatay Büyükşehir Belediyesi
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Ordu Büyükşehir Belediyesi
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi
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Adana Büyükşehir Belediyesi
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Antalya Büyükşehir Belediyesi
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Manisa Büyükşehir Belediyesi
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Bu Pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? ▪️CHP (Mansur Yavaş):%54.4 ▪️AK Parti (Turgut Altınok):%33.8 ▪️İYİ Parti (Cengiz Topel Yıldırım):%3.2 ▪️DEM Parti (Gültan Kışanak):%2.8 ▪️Yeniden Refah Partisi (Suat Kılıç):%2.4 ▪️Zafer Partisi (Bartu Soral):%1.2 ▪️Diğer:%2.2 *Kararsızım/Protesto/Cevap Yok/Fikrim Yok yanıtları dağıtıldıktan sonra 🗓20-26 Mart 2024 👥2.500
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Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? ▪️CHP (Ekrem İmamoğlu):%43.3 ▪️AK Parti (Murat Kurum):%40.1 ▪️DEM Parti (Meral Danış Beştaş):%3.8 ▪️Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz):%3.1 ▪️Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu):%2.9 ▪️İYİ Parti (Buğra Kavuncu):%2.6 ▪️Diğer:%4.2 *Kararsızım/Protesto/Cevap Yok/Fikrim Yok yanıtları dağıtıldıktan sonra 🗓22-27 Mart 2024 👥3.000
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Bu Pazar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? ▪️AK Parti (Zeynel Abidin Beyazgül):%36.6 ▪️Yeniden Refah Partisi (Mehmet Kasım Gülpınar):%32.0 ▪️DEM Parti (Gülşen Özer):%22.6 ▪️Hür Dava Partisi (Emin Özaslan):%3.4 ▪️CHP (Mustafa Koyuncu):%3.2 ▪️Diğer:%2.2 *Kararsızım/Protesto/Cevap Yok/Fikrim Yok yanıtları dağıtıldıktan sonra 🗓16-21 Mart 2024 👥1.500