Asal Araştırma'dan Büyükşehir Seçim Anketi Sonuçları...

Bu Pazar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? ▪️AK Parti (Zeynel Abidin Beyazgül):%36.6 ▪️Yeniden Refah Partisi (Mehmet Kasım Gülpınar):%32.0 ▪️DEM Parti (Gülşen Özer):%22.6 ▪️Hür Dava Partisi (Emin Özaslan):%3.4 ▪️CHP (Mustafa Koyuncu):%3.2 ▪️Diğer:%2.2 *Kararsızım/Protesto/Cevap Yok/Fikrim Yok yanıtları dağıtıldıktan sonra 🗓16-21 Mart 2024 👥1.500

Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? ▪️CHP (Ekrem İmamoğlu):%43.3 ▪️AK Parti (Murat Kurum):%40.1 ▪️DEM Parti (Meral Danış Beştaş):%3.8 ▪️Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz):%3.1 ▪️Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu):%2.9 ▪️İYİ Parti (Buğra Kavuncu):%2.6 ▪️Diğer:%4.2 *Kararsızım/Protesto/Cevap Yok/Fikrim Yok yanıtları dağıtıldıktan sonra 🗓22-27 Mart 2024 👥3.000

Bu Pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? ▪️CHP (Mansur Yavaş):%54.4 ▪️AK Parti (Turgut Altınok):%33.8 ▪️İYİ Parti (Cengiz Topel Yıldırım):%3.2 ▪️DEM Parti (Gültan Kışanak):%2.8 ▪️Yeniden Refah Partisi (Suat Kılıç):%2.4 ▪️Zafer Partisi (Bartu Soral):%1.2 ▪️Diğer:%2.2 *Kararsızım/Protesto/Cevap Yok/Fikrim Yok yanıtları dağıtıldıktan sonra 🗓20-26 Mart 2024 👥2.500

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