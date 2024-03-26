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Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
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Asal Araştırma'dan Büyükşehir Seçim Anketi Sonuçları...

Asal Araştırma Antalya, Adana, Hatay, Mersin, Manisa, Trabzon, Ordu, Bursa, Eskişehir, Denizli, Diyarbakır, Samsun, Aydın, Kocaeli, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de seçmenin nabzını tuttu. İşte anket sonuçları...

  1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

  2. İzmir Büyükşehir Belediyesi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi

  3. Muğla Büyükşehir Belediyesi

    Muğla Büyükşehir Belediyesi

  4. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

  5. Aydın Büyükşehir Belediyesi

    Aydın Büyükşehir Belediyesi

  6. Samsun Büyükşehir Belediyesi

    Samsun Büyükşehir Belediyesi

  7. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

  8. Denizli Büyükşehir Belediyesi

    Denizli Büyükşehir Belediyesi

  9. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

  10. Bursa Büyükşehir Belediyesi

    Bursa Büyükşehir Belediyesi

  11. Mersin Büyükşehir Belediyesi

    Mersin Büyükşehir Belediyesi

  12. Hatay Büyükşehir Belediyesi

    Hatay Büyükşehir Belediyesi

  13. Ordu Büyükşehir Belediyesi

    Ordu Büyükşehir Belediyesi

  14. Trabzon Büyükşehir Belediyesi

    Trabzon Büyükşehir Belediyesi

  15. Adana Büyükşehir Belediyesi

    Adana Büyükşehir Belediyesi

  16. Antalya Büyükşehir Belediyesi

    Antalya Büyükşehir Belediyesi

  17. Manisa Büyükşehir Belediyesi

    Manisa Büyükşehir Belediyesi

  18. Bu Pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? &#9642;&#65039;CHP (Mansur Yavaş):%54.4 &#9642;&#65039;AK Parti (Turgut Altınok):%33.8 &#9642;&#65039;İYİ Parti (Cengiz Topel Yıldırım):%3.2 &#9642;&#65039;DEM Parti (Gültan Kışanak):%2.8 &#9642;&#65039;Yeniden Refah Partisi (Suat Kılıç):%2.4 &#9642;&#65039;Zafer Partisi (Bartu Soral):%1.2 &#9642;&#65039;Diğer:%2.2 *Kararsızım/Protesto/Cevap Yok/Fikrim Yok yanıtları dağıtıldıktan sonra &#128467;20-26 Mart 2024 &#128101;2.500

    Bu Pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? ▪️CHP (Mansur Yavaş):%54.4 ▪️AK Parti (Turgut Altınok):%33.8 ▪️İYİ Parti (Cengiz Topel Yıldırım):%3.2 ▪️DEM Parti (Gültan Kışanak):%2.8 ▪️Yeniden Refah Partisi (Suat Kılıç):%2.4 ▪️Zafer Partisi (Bartu Soral):%1.2 ▪️Diğer:%2.2 *Kararsızım/Protesto/Cevap Yok/Fikrim Yok yanıtları dağıtıldıktan sonra 🗓20-26 Mart 2024 👥2.500

  19. Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? &#9642;&#65039;CHP (Ekrem İmamoğlu):%43.3 &#9642;&#65039;AK Parti (Murat Kurum):%40.1 &#9642;&#65039;DEM Parti (Meral Danış Beştaş):%3.8 &#9642;&#65039;Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz):%3.1 &#9642;&#65039;Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu):%2.9 &#9642;&#65039;İYİ Parti (Buğra Kavuncu):%2.6 &#9642;&#65039;Diğer:%4.2 *Kararsızım/Protesto/Cevap Yok/Fikrim Yok yanıtları dağıtıldıktan sonra &#128467;22-27 Mart 2024 &#128101;3.000

    Bu Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? ▪️CHP (Ekrem İmamoğlu):%43.3 ▪️AK Parti (Murat Kurum):%40.1 ▪️DEM Parti (Meral Danış Beştaş):%3.8 ▪️Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz):%3.1 ▪️Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu):%2.9 ▪️İYİ Parti (Buğra Kavuncu):%2.6 ▪️Diğer:%4.2 *Kararsızım/Protesto/Cevap Yok/Fikrim Yok yanıtları dağıtıldıktan sonra 🗓22-27 Mart 2024 👥3.000

  20. Bu Pazar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? &#9642;&#65039;AK Parti (Zeynel Abidin Beyazgül):%36.6 &#9642;&#65039;Yeniden Refah Partisi (Mehmet Kasım Gülpınar):%32.0 &#9642;&#65039;DEM Parti (Gülşen Özer):%22.6 &#9642;&#65039;Hür Dava Partisi (Emin Özaslan):%3.4 &#9642;&#65039;CHP (Mustafa Koyuncu):%3.2 &#9642;&#65039;Diğer:%2.2 *Kararsızım/Protesto/Cevap Yok/Fikrim Yok yanıtları dağıtıldıktan sonra &#128467;16-21 Mart 2024 &#128101;1.500

    Bu Pazar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz? ▪️AK Parti (Zeynel Abidin Beyazgül):%36.6 ▪️Yeniden Refah Partisi (Mehmet Kasım Gülpınar):%32.0 ▪️DEM Parti (Gülşen Özer):%22.6 ▪️Hür Dava Partisi (Emin Özaslan):%3.4 ▪️CHP (Mustafa Koyuncu):%3.2 ▪️Diğer:%2.2 *Kararsızım/Protesto/Cevap Yok/Fikrim Yok yanıtları dağıtıldıktan sonra 🗓16-21 Mart 2024 👥1.500