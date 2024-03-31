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Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
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Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
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Alf Araştırma'nın Son Seçim Anketine Göre Kim Önde? Kim Geride Kalıyor

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi; Aydın, Denizli, Yalova, Isparta, Samsun, Manisa, Antalya, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Edirne, Ordu, Bursa seçimleri için yaptıkları seçim anketine ilişkin sonuçlarını açıkladı.

  1. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/DENİZLİ" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/DENİZLİ" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  2. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/AYDIN" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/AYDIN" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  3. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/UŞAK" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Uşak Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/UŞAK" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Uşak Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  4. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/YALOVA" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Yalova Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/YALOVA" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Yalova Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  5. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ISPARTA" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Isparta Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ISPARTA" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Isparta Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  6. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/SAMSUN" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/SAMSUN" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  7. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/KARS" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Kars Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/KARS" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Kars Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  8. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/MANİSA BÜYÜKŞEHİR" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/MANİSA BÜYÜKŞEHİR" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  9. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ANTALYA - BÜYÜKŞEHİR" -31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ANTALYA - BÜYÜKŞEHİR" -31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  10. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  11. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/İSTANBUL - TUZLA" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Tuzla Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/İSTANBUL - TUZLA" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Tuzla Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  12. YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ÇANAKKALE" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Çanakkale Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ÇANAKKALE" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Çanakkale Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  13. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/NEVŞEHİR" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/NEVŞEHİR" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  14. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/EDİRNE" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Edirne Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/EDİRNE" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Edirne Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  15. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ORDU - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ORDU - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  16. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/BURSA - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/BURSA - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  17. "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ANKARA - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

    "YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ANKARA - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?

  18. Yerel Yönetimler Araştırması - İstanbul 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi İstanbul ilinde gerçekleştirdiğimiz son araştırma sonuçları şu şekildedir; - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz? ? Ekrem İmamoğlu %41,9 ? Murat Kurum %39,1

    Yerel Yönetimler Araştırması - İstanbul 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi İstanbul ilinde gerçekleştirdiğimiz son araştırma sonuçları şu şekildedir; - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz? ? Ekrem İmamoğlu %41,9 ? Murat Kurum %39,1