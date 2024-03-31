Alf Araştırma'nın Son Seçim Anketine Göre Kim Önde? Kim Geride Kalıyor
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi; Aydın, Denizli, Yalova, Isparta, Samsun, Manisa, Antalya, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Edirne, Ordu, Bursa seçimleri için yaptıkları seçim anketine ilişkin sonuçlarını açıkladı.
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/DENİZLİ" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/AYDIN" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/UŞAK" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Uşak Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/YALOVA" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Yalova Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ISPARTA" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Isparta Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/SAMSUN" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/KARS" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Kars Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/MANİSA BÜYÜKŞEHİR" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ANTALYA - BÜYÜKŞEHİR" -31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/İSTANBUL - TUZLA" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Tuzla Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ÇANAKKALE" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Çanakkale Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/NEVŞEHİR" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/EDİRNE" - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Edirne Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ORDU - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/BURSA - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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"YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ANKARA - 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?
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Yerel Yönetimler Araştırması - İstanbul 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler öncesi İstanbul ilinde gerçekleştirdiğimiz son araştırma sonuçları şu şekildedir; - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz? ? Ekrem İmamoğlu %41,9 ? Murat Kurum %39,1