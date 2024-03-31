ORC Araştırma Anketi: Ankara Ve İstanbul'da Hangi Aday Önde?

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / İSTANBUL İstanbul ilinde yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / ANKARA Ankara ilinde yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / İZMİR İzmir ilinde yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / BALIKESİR Balıkesir ilinde yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / KARS Kars ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / ADANA Adana ilinde yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / ISPARTA Isparta ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / ESKİŞEHİR Eskişehir ilinde yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / UŞAK Uşak ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / ANTALYA Antalya ilinde yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/DENİZLİ - Denizli ilinde yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/NEVŞEHİR - Nevşehir ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/DÜZCE - Düzce ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/EDİRNE - Edirne ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/SİVAS - Sivas ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ÇANAKKALE - Çanakkale ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI/ÇANKIRI - Çankırı ilinde yaşayan seçmenlere, "Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir.

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