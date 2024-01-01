Seçim Günü Marketler Açık Mı/Kapalı Mı?

SEÇİM GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI? Seçim günü marketlerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. YSK tarafından seçim günü yasaklarının uygulanacağı yerler belli oldu Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA gibi zincir marketler seçim günü açık olacak. Marketlerin her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.