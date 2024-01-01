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Atom Çayı Ramazan Ayında Kapış Kapış Gidiyor!

Atom çayının şifası saymakla bitmiyor

  1. Ramazan ayında satışların tap yaptığı atom çayı içeceği Gaziantep'te iftar sonrası en sık tercih edilen çaylardan biri oluyor. Şifasının da saymakla bitmediği atom çayı gündem oldu.

    Ramazan ayında satışların tap yaptığı atom çayı içeceği Gaziantep'te iftar sonrası en sık tercih edilen çaylardan biri oluyor. Şifasının da saymakla bitmediği atom çayı gündem oldu.

  2. Gaziantep'in sevilen içecek türlerinden biri olan atom çayı, Ramazan ayında satışları en yüksek noktaya ulaşıyor.

    Gaziantep'in sevilen içecek türlerinden biri olan atom çayı, Ramazan ayında satışları en yüksek noktaya ulaşıyor.

  3. Vatandaşlar özellikle sahur ve iftar sofralarında tercih ediyor.İçerisinde barındırdığı birden fazla malzeme ve baharat karışımı sayesinde hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif oluyor.

    Vatandaşlar özellikle sahur ve iftar sofralarında tercih ediyor.İçerisinde barındırdığı birden fazla malzeme ve baharat karışımı sayesinde hem lezzetli hem de sağlıklı bir alternatif oluyor.

  4. Gaziantep?te 8 yıldır sağlıklı meyve suları satan işletmeci Çetin Bayar, iftardan sonra atom içeceğine ilginin arttığını söyledi.

    Gaziantep?te 8 yıldır sağlıklı meyve suları satan işletmeci Çetin Bayar, iftardan sonra atom içeceğine ilginin arttığını söyledi.

  5. Atom içeceğinin Ramazan ayında bağışıklığı güçlendirdiği için vatandaşlar tarafından tercih edildiğini söyleyen Bayır, ?İftardan sonra işimiz çok yoğun oluyor. Vatandaşlar genelde atom içeceğine talep gösteriyor. İçerisinde ballı çerezimiz var.

    Atom içeceğinin Ramazan ayında bağışıklığı güçlendirdiği için vatandaşlar tarafından tercih edildiğini söyleyen Bayır, ?İftardan sonra işimiz çok yoğun oluyor. Vatandaşlar genelde atom içeceğine talep gösteriyor. İçerisinde ballı çerezimiz var.

  6. Vatandaşların atom içeceğini talep etmesinin nedeni ise tok tutmasıdır. Vücudu sıcak tutma ve enerji verme özelliği de vardır. İçerisinde; havuç, greyfurt, portakal ve limon var. Bu da ayrı bir karışımızdır. Bu içeceğimiz bağışıklık sistemini güçlendirdiği için çok tercih ediliyor? dedi.

    Vatandaşların atom içeceğini talep etmesinin nedeni ise tok tutmasıdır. Vücudu sıcak tutma ve enerji verme özelliği de vardır. İçerisinde; havuç, greyfurt, portakal ve limon var. Bu da ayrı bir karışımızdır. Bu içeceğimiz bağışıklık sistemini güçlendirdiği için çok tercih ediliyor? dedi.

  7. Atom içeceğinin oruç tutanlar için vücudu dinç tutacağını belirten Bayır, ?Vatandaşlar Ramazan ayında bağışıklıklarını güçlü tutup dinç kalabilmek için atom tüketiyor. İftardan sonra genellikle portakal suyu, nar suyu gibi içeceklere talep oluyor.

    Atom içeceğinin oruç tutanlar için vücudu dinç tutacağını belirten Bayır, ?Vatandaşlar Ramazan ayında bağışıklıklarını güçlü tutup dinç kalabilmek için atom tüketiyor. İftardan sonra genellikle portakal suyu, nar suyu gibi içeceklere talep oluyor.

  8. Fakat en çok talep atom ve C vitaminli karışım içeceği çok satıyoruz. Geçen yıla oranla satışlarımız biraz daha yükseldi. Fiyatlarımız ise şu şekilde; atom 40 TL, nar suyu 40 TL, portakal suyu ve diğer içecekler 30 TL" şeklinde konuştu.

    Fakat en çok talep atom ve C vitaminli karışım içeceği çok satıyoruz. Geçen yıla oranla satışlarımız biraz daha yükseldi. Fiyatlarımız ise şu şekilde; atom 40 TL, nar suyu 40 TL, portakal suyu ve diğer içecekler 30 TL" şeklinde konuştu.