İtirafıyla Gündem Oldu

ARKA SOKAKLAR DÖNECEK Mİ? Mehmet Demirkol, Şevket Çoruh'a "Dönüş olur mu?" diye sorunca ünlü oyuncu "Yok borçlarım bitti çünkü tiyatroyu ödedim çok sıkıntılıydı hakikaten faizler de çok yüksek, aman devam et durumu vardı. Ben de herkes de yoruldu. Tiyatroya daha çok zaman ayırmak gerekiyordu" yanıtını verdi.