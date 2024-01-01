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Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
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HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
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Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
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Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
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İtirafıyla Gündem Oldu

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a dönecek mi?

  1. Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh neden diziye veda ettiğini açıkladı.

    Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh neden diziye veda ettiğini açıkladı.

  2. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh geçtiğimiz yıl diziden ayrılmıştı.

    Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh geçtiğimiz yıl diziden ayrılmıştı.

  3. Arka Sokaklar'ın Mesut'u olarak hafızalara kazınan Şevket Çoruh geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda diziden neden ayrıldığını anlattı.

    Arka Sokaklar'ın Mesut'u olarak hafızalara kazınan Şevket Çoruh geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda diziden neden ayrıldığını anlattı.

  4. Çoruh, kendi isteğiyle ayrılık kararı aldığını açıkladı.

    Çoruh, kendi isteğiyle ayrılık kararı aldığını açıkladı.

  5. Ünlü oyuncu "16 sene çok büyük. Haftanın 5-6 günü çekiyorduk. Zor bir tempoydu. Hedeflerim vardı. Tiyatroyu açma hedefim vardı." dedi.

    Ünlü oyuncu "16 sene çok büyük. Haftanın 5-6 günü çekiyorduk. Zor bir tempoydu. Hedeflerim vardı. Tiyatroyu açma hedefim vardı." dedi.

  6. ARKA SOKAKLAR DÖNECEK Mİ? Mehmet Demirkol, Şevket Çoruh'a "Dönüş olur mu?" diye sorunca ünlü oyuncu "Yok borçlarım bitti çünkü tiyatroyu ödedim çok sıkıntılıydı hakikaten faizler de çok yüksek, aman devam et durumu vardı. Ben de herkes de yoruldu. Tiyatroya daha çok zaman ayırmak gerekiyordu" yanıtını verdi.

    ARKA SOKAKLAR DÖNECEK Mİ? Mehmet Demirkol, Şevket Çoruh'a "Dönüş olur mu?" diye sorunca ünlü oyuncu "Yok borçlarım bitti çünkü tiyatroyu ödedim çok sıkıntılıydı hakikaten faizler de çok yüksek, aman devam et durumu vardı. Ben de herkes de yoruldu. Tiyatroya daha çok zaman ayırmak gerekiyordu" yanıtını verdi.