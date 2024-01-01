Yerli ve milli araç TOGG güncellendi! İşte yeni özellikleri

Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli araç, TOGG güncellendi. TOGG'dan yapılan açıklamada "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşte güncelleme ile gelen yeni özellikler;