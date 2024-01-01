Yerli ve milli araç TOGG güncellendi! İşte yeni özellikleri

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YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
Seçim yayın yasakları başladı
Seçim yayın yasakları başladı
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
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Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı
Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı
Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı
Türkiye, 2023 yılında 8,2 trilyon lirayı kartla ödedi
Türkiye, 2023 yılında 8,2 trilyon lirayı kartla ödedi
RTÜK'ten seçim yasağı kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
RTÜK'ten seçim yasağı kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
ABD bankasından Türk Lirası analizi: Değer kaybı düşük ihtimal
ABD bankasından Türk Lirası analizi: Değer kaybı düşük ihtimal
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı
THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı
Seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
Seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız
YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız
Bakan Uraloğlu: Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak
Bakan Uraloğlu: Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik
Üreticide 3 lira 50 kuruş, markette 16 lira 73 kuruş
Üreticide 3 lira 50 kuruş, markette 16 lira 73 kuruş
LGS başvuruları bugün sona eriyor
LGS başvuruları bugün sona eriyor

Yerli Ve Milli Araç TOGG Güncellendi! İşte Yeni Özellikleri

Yerli ve milli araç TOGG güncellendi! İşte yeni özellikleri

  1. Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli araç, TOGG güncellendi. TOGG'dan yapılan açıklamada "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz." ifadelerine yer verildi. <br> İşte güncelleme ile gelen yeni özellikler;

    Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli araç, TOGG güncellendi. TOGG'dan yapılan açıklamada "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz." ifadelerine yer verildi.
    İşte güncelleme ile gelen yeni özellikler;

  2. Yüz tanıma ile oturum açma

    Yüz tanıma ile oturum açma

  3. Yeni arayüz ve tam ekran uygulama gösterimi

    Yeni arayüz ve tam ekran uygulama gösterimi

  4. Yeni renk temaları

    Yeni renk temaları

  5. Akıllı cihaz profil kişiselleştirilmesi

    Akıllı cihaz profil kişiselleştirilmesi

  6. Zenginleştirilmiş dairesel kumanda

    Zenginleştirilmiş dairesel kumanda

  7. Akıllı cihaz iklimlendirme planlayıcı

    Akıllı cihaz iklimlendirme planlayıcı

  8. Trumore Akıllı Cihazım

    Trumore Akıllı Cihazım

  9. T10X zemin görüntüleme teknolojisi

    T10X zemin görüntüleme teknolojisi