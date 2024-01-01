Xbox Series X'in Yeni Tasarımı Sızdırıldı
Disksiz ve tamamen dijital olacak
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Microsoft'un oyun konsolu Xbox Series X ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Exputer tarafından sızdırılan görüntülere göre, Microsoft'un mevcut Xbox Series X konsolunun beyaz bir versiyonu üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
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ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN? Disksiz ve tamamen dijital olan beyaz bir Xbox Series X'in Haziran ya da Temmuz 2024 tarihinde çıkış yapacağı öne sürüldü.
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DAHA UYGUN FİYATLI OLACAK Beyaz Xbox Series X, mevcut Xbox Series X'e göre daha uygun fiyatlı ve kompakt bir versiyonu arayan oyuncular için ideal bir seçenek olabilir. Dijital versiyonun 50 ila 100 dolar daha düşük fiyata sahip olacağı da kaydedildi.
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Sızıntılar resmi olarak doğrulanmadı, ancak Microsoft'un yakın zamanda bu modelle ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.