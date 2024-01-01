Xbox Series X'in Yeni Tasarımı Sızdırıldı

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YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
YSK'den sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı?
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
Seçim yayın yasakları başladı
Seçim yayın yasakları başladı
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı
Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı
Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı
Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı
Türkiye, 2023 yılında 8,2 trilyon lirayı kartla ödedi
Türkiye, 2023 yılında 8,2 trilyon lirayı kartla ödedi
RTÜK'ten seçim yasağı kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
RTÜK'ten seçim yasağı kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
ABD bankasından Türk Lirası analizi: Değer kaybı düşük ihtimal
ABD bankasından Türk Lirası analizi: Değer kaybı düşük ihtimal
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı
THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı
Seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
Seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız
YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız
Bakan Uraloğlu: Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak
Bakan Uraloğlu: Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik
Üreticide 3 lira 50 kuruş, markette 16 lira 73 kuruş
Üreticide 3 lira 50 kuruş, markette 16 lira 73 kuruş
LGS başvuruları bugün sona eriyor
LGS başvuruları bugün sona eriyor

Xbox Series X'in Yeni Tasarımı Sızdırıldı

Disksiz ve tamamen dijital olacak

  1. Microsoft'un oyun konsolu Xbox Series X ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Microsoft'un oyun konsolu Xbox Series X ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

  2. Exputer tarafından sızdırılan görüntülere göre, Microsoft'un mevcut Xbox Series X konsolunun beyaz bir versiyonu üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

    Exputer tarafından sızdırılan görüntülere göre, Microsoft'un mevcut Xbox Series X konsolunun beyaz bir versiyonu üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

  3. ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN? Disksiz ve tamamen dijital olan beyaz bir Xbox Series X'in Haziran ya da Temmuz 2024 tarihinde çıkış yapacağı öne sürüldü.

    ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN? Disksiz ve tamamen dijital olan beyaz bir Xbox Series X'in Haziran ya da Temmuz 2024 tarihinde çıkış yapacağı öne sürüldü.

  4. DAHA UYGUN FİYATLI OLACAK Beyaz Xbox Series X, mevcut Xbox Series X'e göre daha uygun fiyatlı ve kompakt bir versiyonu arayan oyuncular için ideal bir seçenek olabilir. Dijital versiyonun 50 ila 100 dolar daha düşük fiyata sahip olacağı da kaydedildi.

    DAHA UYGUN FİYATLI OLACAK Beyaz Xbox Series X, mevcut Xbox Series X'e göre daha uygun fiyatlı ve kompakt bir versiyonu arayan oyuncular için ideal bir seçenek olabilir. Dijital versiyonun 50 ila 100 dolar daha düşük fiyata sahip olacağı da kaydedildi.

  5. Sızıntılar resmi olarak doğrulanmadı, ancak Microsoft'un yakın zamanda bu modelle ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

    Sızıntılar resmi olarak doğrulanmadı, ancak Microsoft'un yakın zamanda bu modelle ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.