Xbox Series X'in Yeni Tasarımı Sızdırıldı

DAHA UYGUN FİYATLI OLACAK Beyaz Xbox Series X, mevcut Xbox Series X'e göre daha uygun fiyatlı ve kompakt bir versiyonu arayan oyuncular için ideal bir seçenek olabilir. Dijital versiyonun 50 ila 100 dolar daha düşük fiyata sahip olacağı da kaydedildi.