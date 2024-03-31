Hazal Kaya'dan Radikal Karar! İmaj Tazeledi

Öyle birini kıskanmışlığım yok ama bunların erkek arkadaşlıkları, PlayStation oynamaları falan... O işlere tutuluyorum. Mesela 10 kadınla PlayStation oynasa o kadar kıskanmam. Arkadaşlarıyla manitayla mesajlaşır gibi mesajlaşıyor. Mesela 'Akşam baş başa yemeğe mi gitsek?' desem öyle bir mutluluk yok.