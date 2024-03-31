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Hazal Kaya'dan Radikal Karar! İmaj Tazeledi

Oyuncu Hazal Kaya radikal bir kararla saçlarını kısacık kestirerek imajında değişikliğe gitti.

  1. Oyuncu Hazal Kaya radikal bir kararla saçlarını kısacık kestirerek imajında değişikliğe gitti. Şubat 2023'te ikinci kez anne olma mutluluğu yaşayan Hazal Kaya'nın tarzını birçok kişi çok beğendi.

    Oyuncu Hazal Kaya radikal bir kararla saçlarını kısacık kestirerek imajında değişikliğe gitti. Şubat 2023'te ikinci kez anne olma mutluluğu yaşayan Hazal Kaya'nın tarzını birçok kişi çok beğendi.

  2. 'Adını Feriha Koydum' ve 'Aşk-ı Memnu' dizileriyle hafızalarda yer eden Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda Berfu Yenenler'in 'Talk Show Perileri' adlı programına konuk olmuştu.

    'Adını Feriha Koydum' ve 'Aşk-ı Memnu' dizileriyle hafızalarda yer eden Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda Berfu Yenenler'in 'Talk Show Perileri' adlı programına konuk olmuştu.

  3. Meslektaşı Ali Atay?la (47) mutlu bir evlilik sürdüren 33 yaşındaki oyuncu, "Ali'yi kıskanır mısın?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

    Meslektaşı Ali Atay?la (47) mutlu bir evlilik sürdüren 33 yaşındaki oyuncu, "Ali'yi kıskanır mısın?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

  4. Öyle birini kıskanmışlığım yok ama bunların erkek arkadaşlıkları, PlayStation oynamaları falan... O işlere tutuluyorum. Mesela 10 kadınla PlayStation oynasa o kadar kıskanmam. Arkadaşlarıyla manitayla mesajlaşır gibi mesajlaşıyor. Mesela 'Akşam baş başa yemeğe mi gitsek?' desem öyle bir mutluluk yok.

    Öyle birini kıskanmışlığım yok ama bunların erkek arkadaşlıkları, PlayStation oynamaları falan... O işlere tutuluyorum. Mesela 10 kadınla PlayStation oynasa o kadar kıskanmam. Arkadaşlarıyla manitayla mesajlaşır gibi mesajlaşıyor. Mesela 'Akşam baş başa yemeğe mi gitsek?' desem öyle bir mutluluk yok.

  5. "KORUYUCU AİLE OLABİLİRİZ"

    "KORUYUCU AİLE OLABİLİRİZ"

  6. 4,5 yaşında Fikret Ali adında bir oğlu ve 13 aylık Leyla Süreyya adında bir kızı olan ünlü isim, "Üçüncü çocuğu istiyor musunuz?" sorusuna, "Hayır ama evlatlık alabiliriz ya da koruyucu aile olabiliriz" şeklinde cevap vermişti.

    4,5 yaşında Fikret Ali adında bir oğlu ve 13 aylık Leyla Süreyya adında bir kızı olan ünlü isim, "Üçüncü çocuğu istiyor musunuz?" sorusuna, "Hayır ama evlatlık alabiliriz ya da koruyucu aile olabiliriz" şeklinde cevap vermişti.

  7. İMAJ DEĞİŞTİRDİ

    İMAJ DEĞİŞTİRDİ

  8. Bir süredir ekrandan uzak kalan 'Aşkı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya, son haliyle gündem oldu. Saçlarını kısacık kestiren ünlü isim, yeni imajını Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladı.

    Bir süredir ekrandan uzak kalan 'Aşkı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya, son haliyle gündem oldu. Saçlarını kısacık kestiren ünlü isim, yeni imajını Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladı.

  9. Yeni halini takipçileriyle paylaşan Kaya, "Saçlarımı bu video ile göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" ifadelerini kullandı.

    Yeni halini takipçileriyle paylaşan Kaya, "Saçlarımı bu video ile göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" ifadelerini kullandı.