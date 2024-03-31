Seçim Kutlamasında İlçe Başkanlığının Balkonu Çöktü: 1'İ Ağır, 4 Yaralı

Bu sırada iki katlı parti binasının birinci katındaki balkon çöktü.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi?nde kesin olmayan sonuçlara göre, Denizli?in Tavas ilçesinde, CHP Adayı Kadir Tatık?ın önde olması nedeniyle partinin ilçe başkanlığında kutlama yapıldı.

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