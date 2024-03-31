Seçim Kutlamasında İlçe Başkanlığının Balkonu Çöktü: 1'İ Ağır, 4 Yaralı
Denizli'nin Tavas ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı binasında seçim kutlaması sırasında balkon çöktü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
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Denizli?nin Tavas ilçesinde seçim kutlaması balkon çöktü.
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi?nde kesin olmayan sonuçlara göre, Denizli?in Tavas ilçesinde, CHP Adayı Kadir Tatık?ın önde olması nedeniyle partinin ilçe başkanlığında kutlama yapıldı.
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Bu sırada iki katlı parti binasının birinci katındaki balkon çöktü.
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Balkonda bulunanlardan 1?i ağır, 4 kişi yaralandı.
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Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.