Enginarın Bilinmeyen Faydaları Neler?
'Yeşil elmas' diyorlar: Tarlada 20 tabakta 400 lira!
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Türkiye?nin yüzde 42?lik ihtiyacına cevap veren Aydın?da hasat sezonu başlarken, tarlada toptan adet satış fiyatı 20 TL olan yeşil elmasın lokantalarda tabağa uzanan yolculuğu 400 TL'ye kadar çıkıyor. Enginar üretiminde oldukça büyük başarı elde den ülkemizdeki uzmanlar enginarın bilinmeyen faydalarını açıkladı.
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Ağustos sonundan Eylül ortalarına kadar dikilen enginarlardan 'sakız enginarı' Kasım ve Aralık aylarında, 'Bayrampaşa enginarı' ise bahar mevsiminde hasat ediliyor. Karaciğer dostu olarak bilinen enginarın hasat dönemine girilmesi ile birlikte yemyeşil enginar bahçelerinde hummalı çalışmalara başlandı.
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Hasat süreci içerisine giren üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara inerek enginarlarını hasat ederek aracılara teslim ediyor. Tarlada toptan adet satış fiyatı 20 TL olan enginar, diğer tüm meyve ve sebzelerde olduğu gibi aracı sayısı arttıkça üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı da artıyor.
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Adet fiyatı tarlada 20, pazarda 40-50 TL'den satılan enginar, lokanta ve restoranlarda ise müşteriye 400 TL'ye ulaşan fiyatla servis ediliyor.
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Ailesine ait tarlada enginar üreticiliği yapan Aydın'ın en genç girişimci ve üretici kadınlarından Özge Yüksel, şunları ifade etti:
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"Sezona bu yıl biraz erken başladık. Havalar geçen seneye göre daha ılık geçti, soğuklar uzun sürmedi. Enginarlarımız 'iyi tarım' sertifikalı. Diğer yetiştirilen enginarlardan farlı. İçerisinde herhangi bir hormon yok. Bizim sezonumuz çok şükür güzel gidiyor. Hayvan gübresi ile ilerliyoruz."
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"Artık enginar lüks bir ürün olmaya başladı. Fiyatlar biraz pahalı. Toptanda tanesi 20 TL'den başladı daha da artarak devam ediyor. Bunun sofraya ulaşması 40 TL'yi buluyor. Biz en son lokantada enginarı İstanbul'da yedik ve bir tanesi 400 TL fiyat yazılmıştı."
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ENGİNARIN BİLİNMEYEN FAYDALARI:
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Antioksidan içeriği (sinarin ve silimarin) ve safra salgısına katkısı ile karaciğerin temizlenmesinde ve toksinlerden arınmasında etkilidir. Bu etkisi ile karaciğer yağlanması tedavisinde de önemli bir yere sahiptir.
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Yapılan bazı çalışmalar; enginarın iyi huylu (HDL) kolesterolü yükseltmeye ve luteolin isimli antioksidan sayesinde kötü huylu (LDL) kolesterolün oluşumunu engellemeye fayda sağladığını gösteriyor.
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Enginar; içeriğinde yüksek miktarda fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri barındırıyor. Zengin mineral ve vitaminleriyle bağışıklığı güçlendiriyor.
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İçeriğindeki potasyum ve damar genişlemesini sağlayan enzimi aktive etme özelliği ile kan basıncını düşürmede ve dengelemede fayda sağlıyor.