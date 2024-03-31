Enginarın Bilinmeyen Faydaları Neler?

Hasat süreci içerisine giren üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara inerek enginarlarını hasat ederek aracılara teslim ediyor. Tarlada toptan adet satış fiyatı 20 TL olan enginar, diğer tüm meyve ve sebzelerde olduğu gibi aracı sayısı arttıkça üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı da artıyor.