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Boşanma Davasından Çıkıp Eski Eşini Öldürdü

Diyarbakır'da Adem Meşe, bugün eşi ile boşanma davasından sonra eşi Sevda Meşe ve yanındaki sevgilisi olduğunu iddia ettiği Mehmet Sadıç'ı takip edip evlerine girerken tabanca ile öldürdü.

  1. Diyarbakır'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.

    Diyarbakır'da bir kadın daha cinayete kurban gitti.

  2. Olay, öğle saatlerinde Kaynartepe Mahallesi 212?inci Sokak?ta 2 katlı evin girişinde meydana geldi.

    Olay, öğle saatlerinde Kaynartepe Mahallesi 212?inci Sokak?ta 2 katlı evin girişinde meydana geldi.

  3. Adem Meşe, bugün mahkemelerinin olduğu boşanma aşamasındaki eşi Sevda Meşe ile yanındaki sevgilisini olduğu iddia ettiği Mehmet Sadıç?ı adliye çıkışı, takip etti.

    Adem Meşe, bugün mahkemelerinin olduğu boşanma aşamasındaki eşi Sevda Meşe ile yanındaki sevgilisini olduğu iddia ettiği Mehmet Sadıç?ı adliye çıkışı, takip etti.

  4. Adem Meşe, 212?inci sokakta bulunan eve girmek üzere olan eşi Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç?ın yanına gelerek başlarına tabanca ile ateş etti.

    Adem Meşe, 212?inci sokakta bulunan eve girmek üzere olan eşi Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç?ın yanına gelerek başlarına tabanca ile ateş etti.

  5. KAÇTI Meşe ve Sadıç yere yığılırken Adem Meşe olay yerinden kaçtı.

    KAÇTI Meşe ve Sadıç yere yığılırken Adem Meşe olay yerinden kaçtı.

  6. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç?ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç?ın hayatını kaybettiği belirlendi.

  7. Olay yeri incelemesinin ardından Meşe ve Sadıç?ın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu?na götürüldü. Polis, Adem Meşe?nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Olay yeri incelemesinin ardından Meşe ve Sadıç?ın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu?na götürüldü. Polis, Adem Meşe?nin yakalanması için çalışma başlattı.

  8. Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç?ın yaklaşık 1 hafta önce 212?inci Sokak?taki evde beraber yaşamaya başladığı öğrenildi.

    Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç?ın yaklaşık 1 hafta önce 212?inci Sokak?taki evde beraber yaşamaya başladığı öğrenildi.