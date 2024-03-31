Çift maaş alan emekliye çifte promosyon!

KESİNTİDE BANKAYLA GÖRÜŞÜN

Bazı bankaların maaşını taşımak isteyen emekliden geçirdiği süreyi dikkate almadan ödediği tüm promosyonu geri istemesi ise tartışma konusu oldu. Bu durumdaki emekli vatandaşlar bankanın geri istediği promosyonu ödeyip daha sonra Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak maaşını bankadan aldığı süreye denk gelen promosyon ödemesini geri alabilecek. Bazı bankalar ise promosyon güncellemesinde maaşın tümüne değil, hesaba yatan maaş miktarını dikkate alarak promosyon ücret aralığını belirliyor. Maaşında kesinti bulunan vatandaşların banka ile görüşmelerini bu bilgi ışığında gerçekleştirmesi gerekiyor. Birden fazla emekli maaşı alanlar da ayrı ayrı başvuru yaparak promosyon ödemesinden yararlanabilecek. Dul ve yetimler başta olmak üzere ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon verilecek.