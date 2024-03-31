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Çift Maaş Alan Emekliye Çifte Promosyon!

Çift maaş alan emekliye çifte promosyon!

  1. Kamu bankalarının emekliye promosyon ödemelerini artırması müşteri kaybetmek istemeyen özel bankaları harekete geçirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun protokol imzaladığı bankalar, emekli promosyonlarını maaşa göre 17 bin 500 TL'ye kadar çıkardı. Müşteri çekmek isteyen bankalar banka promosyonunun yanında, faizsiz kredi, kart aidatsız kredi kartı, chip para gibi ek ödüller de veriyor.

    Kamu bankalarının emekliye promosyon ödemelerini artırması müşteri kaybetmek istemeyen özel bankaları harekete geçirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun protokol imzaladığı bankalar, emekli promosyonlarını maaşa göre 17 bin 500 TL'ye kadar çıkardı. Müşteri çekmek isteyen bankalar banka promosyonunun yanında, faizsiz kredi, kart aidatsız kredi kartı, chip para gibi ek ödüller de veriyor.

  2. KESİNTİDE BANKAYLA GÖRÜŞÜN<p> Bazı bankaların maaşını taşımak isteyen emekliden geçirdiği süreyi dikkate almadan ödediği tüm promosyonu geri istemesi ise tartışma konusu oldu. Bu durumdaki emekli vatandaşlar bankanın geri istediği promosyonu ödeyip daha sonra Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak maaşını bankadan aldığı süreye denk gelen promosyon ödemesini geri alabilecek. Bazı bankalar ise promosyon güncellemesinde maaşın tümüne değil, hesaba yatan maaş miktarını dikkate alarak promosyon ücret aralığını belirliyor. Maaşında kesinti bulunan vatandaşların banka ile görüşmelerini bu bilgi ışığında gerçekleştirmesi gerekiyor. Birden fazla emekli maaşı alanlar da ayrı ayrı başvuru yaparak promosyon ödemesinden yararlanabilecek. Dul ve yetimler başta olmak üzere ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon verilecek.

    KESİNTİDE BANKAYLA GÖRÜŞÜN

    Bazı bankaların maaşını taşımak isteyen emekliden geçirdiği süreyi dikkate almadan ödediği tüm promosyonu geri istemesi ise tartışma konusu oldu. Bu durumdaki emekli vatandaşlar bankanın geri istediği promosyonu ödeyip daha sonra Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak maaşını bankadan aldığı süreye denk gelen promosyon ödemesini geri alabilecek. Bazı bankalar ise promosyon güncellemesinde maaşın tümüne değil, hesaba yatan maaş miktarını dikkate alarak promosyon ücret aralığını belirliyor. Maaşında kesinti bulunan vatandaşların banka ile görüşmelerini bu bilgi ışığında gerçekleştirmesi gerekiyor. Birden fazla emekli maaşı alanlar da ayrı ayrı başvuru yaparak promosyon ödemesinden yararlanabilecek. Dul ve yetimler başta olmak üzere ölüm aylığı alan 3.3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon verilecek.

  3. ÜÇ YILLIK PEŞİN ÖDEME<p> Başvurular şubeler, internet şubeleri, mobil uygulamaları, ATM'ler ya da telefon bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Emekli aylıklarını istediği bankadan almak isteyen vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarına dair taahhütte bulunmaları gerekiyor. Promosyonlar 3 yıllık peşin olarak yatırılıyor.

    ÜÇ YILLIK PEŞİN ÖDEME

    Başvurular şubeler, internet şubeleri, mobil uygulamaları, ATM'ler ya da telefon bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Emekli aylıklarını istediği bankadan almak isteyen vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarına dair taahhütte bulunmaları gerekiyor. Promosyonlar 3 yıllık peşin olarak yatırılıyor.

  4. KİM NE KADAR VERİYOR?<p> ZİRAAT BANKASI<BR> Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.

    KİM NE KADAR VERİYOR?

    ZİRAAT BANKASI
    Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.

  5. VAKIFBANK<p> 10.000 lira altına 5.000 bin TL.<BR> 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, <BR>15.000- 19.999 lira arasında olanlara 10.000, <BR>20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira. <BR>20 bin TL'ye kadar faizsiz kredi. Masrafsız EFT, Fast Para aktarımı, 100 bin TL'ye kadar masrafsız kredi. HALKBANK: 12 bin TL'ye kadar ödeme.

    VAKIFBANK

    10.000 lira altına 5.000 bin TL.
    10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000,
    15.000- 19.999 lira arasında olanlara 10.000,
    20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira.
    20 bin TL'ye kadar faizsiz kredi. Masrafsız EFT, Fast Para aktarımı, 100 bin TL'ye kadar masrafsız kredi. HALKBANK: 12 bin TL'ye kadar ödeme.

  6. YAPI KREDİ<p> 15.000 TL'ye varan ödeme. Net geliri 9.999 TL'ye kadarsa 5.500 TL, 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 8.750 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 11.000 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 13.000 TL ödeme gerçekleştirilecek.<BR> İki fatura ödeme talimatı verilmesi halinde 1000 TL ek ödül. İlk kez kredi kartı alıp 1.000 TL harcama yapana 1.000 TL daha ek ödeme.

    YAPI KREDİ

    15.000 TL'ye varan ödeme. Net geliri 9.999 TL'ye kadarsa 5.500 TL, 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 8.750 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 11.000 TL, 20.000 TL'nin üzerindeyse 13.000 TL ödeme gerçekleştirilecek.
    İki fatura ödeme talimatı verilmesi halinde 1000 TL ek ödül. İlk kez kredi kartı alıp 1.000 TL harcama yapana 1.000 TL daha ek ödeme.

  7. GARANTİ BANKASI<p> Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme.

    GARANTİ BANKASI

    Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme.

  8. AKBANK<p> Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira. Buna ilaveten her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.

    AKBANK

    Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira. Buna ilaveten her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para.

  9. İŞ BANKASI <p> 12 bin TL'ye kadar ödeme. <BR> Kredi kartı yıllık ücreti ödenmeyecek. Para transferlerinde ücret alınmayacak. Diğer banka ATM cihazlarından ayda 2 adet ücretsiz nakit çekim işlemi

    İŞ BANKASI

    12 bin TL'ye kadar ödeme.
    Kredi kartı yıllık ücreti ödenmeyecek. Para transferlerinde ücret alınmayacak. Diğer banka ATM cihazlarından ayda 2 adet ücretsiz nakit çekim işlemi

  10. TÜRKİYE FİNANS <p> 14.500 TL'ye varan ödeme.<BR> Bankaya kazandırılacak her yeni bir emekli yakını için 250 TL olmak üzere toplamda 2 bin 500 TL ödül.

    TÜRKİYE FİNANS

    14.500 TL'ye varan ödeme.
    Bankaya kazandırılacak her yeni bir emekli yakını için 250 TL olmak üzere toplamda 2 bin 500 TL ödül.

  11. TÜRK EKONOMİ BANKASI <p> Maaşa göre 12 bin TL'ye kadar ödeme. Kredide üç aya kadar erteleme imkânı.

    TÜRK EKONOMİ BANKASI

    Maaşa göre 12 bin TL'ye kadar ödeme. Kredide üç aya kadar erteleme imkânı.

  12. ING BANK<p> 12 bin TL promosyon ödemesine ek olarak otomatik fatura ödemeleri karşılığı 3.000 TL ek fırsat. Kredi kartı aidatı ödenmeyecek.

    ING BANK

    12 bin TL promosyon ödemesine ek olarak otomatik fatura ödemeleri karşılığı 3.000 TL ek fırsat. Kredi kartı aidatı ödenmeyecek.

  13. QNB FİNANSBANK <p> 12.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim ödülü.

    QNB FİNANSBANK

    12.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim ödülü.

  14. ALBARAKA TÜRK <p> 12 bin TL'ye varan ödeme. İki otomatik ödeme talimatına 100 TL, yanında bir müşteri daha getirene de 500 TL ek ödül.

    ALBARAKA TÜRK

    12 bin TL'ye varan ödeme. İki otomatik ödeme talimatına 100 TL, yanında bir müşteri daha getirene de 500 TL ek ödül.

  15. FİBABANK: 12.000 TL'ye kadar ödeme. Ek olarak kredi kullanımında faiz indirimleri. <BR> DENİZBANK: 12 bin TL'ye kadar ödeme.

    FİBABANK: 12.000 TL'ye kadar ödeme. Ek olarak kredi kullanımında faiz indirimleri.
    DENİZBANK: 12 bin TL'ye kadar ödeme.