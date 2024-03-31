Kadir Gecesi Ne Zaman, Ayın Kaçında?

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Eğlence merkezindeki yangında bilanço ağırlaşıyor: 25 ölü
Eğlence merkezindeki yangında bilanço ağırlaşıyor: 25 ölü
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Partilerini değiştirdiler ama koltuklarını korudular
Partilerini değiştirdiler ama koltuklarını korudular
Çıldır'da kura sonucu AK Parti adayı başkan seçildi
Çıldır'da kura sonucu AK Parti adayı başkan seçildi
DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararı
DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçimin yenilenmesi kararı
Belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti
Belediye başkan adayı aldığı 3 oyla Türkiye tarihine geçti
İl Seçim Kurulu'ndan Van kararı: Mazbata AK Partili adaya verildi
İl Seçim Kurulu'ndan Van kararı: Mazbata AK Partili adaya verildi
Oyların eşit çıktığı ilçede belediye başkanı kurayla belirlenecek
Oyların eşit çıktığı ilçede belediye başkanı kurayla belirlenecek
Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partinin oyu düştü
Türkiye genelinde 3 partinin oyu arttı, 4 partinin oyu düştü
Yargıtay'da 13. turda da sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Yargıtay'da 13. turda da sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine kira beyannamesi uyarısı
Bakan Şimşek'ten ev sahiplerine kira beyannamesi uyarısı
CHP'den Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz
CHP'den Hatay'da seçim sonuçlarına itiraz
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Partilerin en yüksek oyla kazandıkları ilçe belediye başkanlıkları
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Otomotiv satışları tüm zamanların mart ayı rekorunu kırdı
Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok
Özgür Özel: Erken seçim talebimiz yok
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
FAST sistemi işlem tutar limitleri artırıldı
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı: Kim hangi gün alacak?
Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı: Kim hangi gün alacak?
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı
Ayrı aday stratejisi Cumhur İttifakı'na yaramadı
Borsada kentsel dönüşüm düşüşü
Borsada kentsel dönüşüm düşüşü
AK Parti'de şimdi hesap zamanı!
AK Parti'de şimdi hesap zamanı!
Küskünler 3. parti: Son beş senenin en düşük katılımı
Küskünler 3. parti: Son beş senenin en düşük katılımı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
'Bu tercihin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum'
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı
Muhtarlık kavgalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı
Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Manisa'da hafif ticari araç tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Proje okulları yönetici atama sonuçları açıklandı
Proje okulları yönetici atama sonuçları açıklandı
Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi
Yerel seçimde, deprem bölgesindeki 4 il el değiştirdi
Önder Kahveci: Memur maaşları bayram öncesinde ödenmeli
Önder Kahveci: Memur maaşları bayram öncesinde ödenmeli
Ankaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
Ankaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
İş dünyası: Artık ekonomiye odaklanılmalı
İş dünyası: Artık ekonomiye odaklanılmalı

Kadir Gecesi Ne Zaman, Ayın Kaçında?

2024 Kadir Gecesi idrak tarihi

  1. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan Ramazan ayı devam ediyor. Bu ay içinde idrak edilen Kadir Gecesi tarihi de vatandaşların merak ettiği konu oldu. İşte, 2024 Kadir Gecesi tarihi...

    Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan Ramazan ayı devam ediyor. Bu ay içinde idrak edilen Kadir Gecesi tarihi de vatandaşların merak ettiği konu oldu. İşte, 2024 Kadir Gecesi tarihi...

  2. KADİR GECESİ NE ZAMAN? Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek.

    KADİR GECESİ NE ZAMAN? Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek.

  3. KADİR GECESİ HAKKINDA Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.

    KADİR GECESİ HAKKINDA Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.

  4. Kadir Gecesi'nden, Muhammed Peygamber'in Mekke döneminde inen ve Kur'an'ın 97. suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede, Kur?an?ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, "azamet" ve "şeref" demektir. İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur?an?ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur?an?ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde bulunduğu bu şekilde anlaşılmaktadır.

    Kadir Gecesi'nden, Muhammed Peygamber'in Mekke döneminde inen ve Kur'an'ın 97. suresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede, Kur?an?ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, "azamet" ve "şeref" demektir. İslam inancına göre Allah, Kur'an'da Kur?an?ı Kadir Gecesi'nde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur?an?ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının içinde bulunduğu bu şekilde anlaşılmaktadır.