Hurma Çekirdeklerini Sakın Çöpe Atmayın!
Hurma çekirdeklerinin faydaları nelerdir?
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Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurma tam bir lif kaynağıdır. Hem bağışıklık hem de sindirim sistemini yenileyen hurmanın çekirdeği de hurma kadar şifalıdır. Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetlerinden biri olan hurmanın çekirdeğinin bereketi simgelemesi nedeniyle cüzdanlara konur. Ancak uzmanlar hurma çekirdeğinin insan sağlığına olan faydalarının saymakla bitmediğini açıkladı. Hurma çekirdeklerinin faydaları nelerdir?
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Sindirim sorunlarında en fazla görülen bağırsak hastalıklarını önlemenin en faydalı yolu düzenli olarak tüketilen lifli kaynaklardır. Lif bakımından en zengin olan besin ise hurmadır. Bu yüzden Ramazan boyunca uzmanlar mutlaka iftar ve sahurda tüketilmesi gerektiğini vurgular.
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Hurma dış kısmında etki ve yumuşak bir yapısı varken içinde uzun bir çekirdeğe sahiptir. İçinden çıkan bu çekirdekler oldukça bereketli tohumlardır aslında bu yüzden insanlar cüzdanlarında taşırlar. Ancak uzmanlar çekirdekleri cüzdanda taşımak yeren daha faydalı bir hale getirilebileceğini vurguluyor.
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HURMA ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR? Çekirdekleri kullanmak için öncelikle iyice yıkayın. Daha sonra fırın ya da güneşte kararana kadar bekletin. Daha sonra bıçakları güçlü bir öğütücüde toz haline getirin. Ya da eski yöntemle havanda dövün.
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Bu tozu sabah aç karna bir su bardağı ılık suyun için ekoyup için. Dilerseniz bir su bardağı ılık süte de ekleyebilirsiniz. Bu karışım kemik erimesinden şikayet edenler için oldukça idealdir. Kemiklerin yapısını güçlendirir.
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Aynı zamanda bu karışımı yatmadan önce örneğin sahur vaktinde tükettiğinizde uzun süreli tok kalmanızı ve ertesi gün daha enerjik uyanmanızı sağlar.
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Öte yandan çekirdeği oldukça yağlıdır. Bu yüzden ezerek çekirdeğindeki yağı çıkartabilirsiniz. E vitamini bakımdan zengin olan hurma çekirdeği hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar. Bu bakımdan cilt için idealdir. Çıkan yağı saçlara da sürebilirsiniz. Hurma çekirdeği yağı saçların köklerini güçlendirir.