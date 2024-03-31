Hurma Çekirdeklerini Sakın Çöpe Atmayın!

Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan hurma tam bir lif kaynağıdır. Hem bağışıklık hem de sindirim sistemini yenileyen hurmanın çekirdeği de hurma kadar şifalıdır. Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetlerinden biri olan hurmanın çekirdeğinin bereketi simgelemesi nedeniyle cüzdanlara konur. Ancak uzmanlar hurma çekirdeğinin insan sağlığına olan faydalarının saymakla bitmediğini açıkladı. Hurma çekirdeklerinin faydaları nelerdir?