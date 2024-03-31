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İstanbul Beşiktaş'ta Yangın Faciası: 29 Ölü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti

  1. İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren "Masquerade Club" isimli gece kulübünde öğle saatlerinde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren "Masquerade Club" isimli gece kulübünde öğle saatlerinde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

  2. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.

  3. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

    Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

  4. 29 CAN KAYBI Yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

    29 CAN KAYBI Yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

  5. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANGINLA İLGİLİ BİLGİ ALDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANGINLA İLGİLİ BİLGİ ALDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

  6. "1987'DE ALINAN RUHSAT 2018'DE YENİLENMİŞ" İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Olayda toplam 23 kişi etkilendi. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş." dedi. İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası: 29 ölü - 7

    "1987'DE ALINAN RUHSAT 2018'DE YENİLENMİŞ" İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Olayda toplam 23 kişi etkilendi. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş." dedi. İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası: 29 ölü - 7

  7. SORUŞTURMA BAŞLATILDI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, yangınla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve iki mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, yangınla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve iki mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

  8. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili başlatılan soruşturmada 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili başlatılan soruşturmada 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

  9. 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI Yangına ilişkin, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P (26) ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47) gözaltına alındı.

    6 ŞÜPHELİ YAKALANDI Yangına ilişkin, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P (26) ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47) gözaltına alındı.

  10. Yapılan çalışmada, İ.Ş ve Ş.Ş'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

    Yapılan çalışmada, İ.Ş ve Ş.Ş'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.