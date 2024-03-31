7 Zeytin 1 İncir Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır?

Kur'an-ı Kerim'de 7 defa zeytin, 1 defa da incir kelimesi yer almaktadır. Yüce Allah Kuran?da şöyle buyurmuştur: Rahman ve Rahim olan Allah?ın adıyla. ?İncire ve zeytine and olsun, Sina dağına, Ve şu emin beldeye (güvenilir şehre). Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.? (Tin Suresi, 1-5)