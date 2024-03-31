Osmanlı Tarihini Bilmeyen Çözemez!

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de bazı sorular yıllar geçse de unutulmuyor. Özellikle tarih tutkunlarının dikkatini çeken bu sorulardan biri de "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusuydu. İşte, izleyenleri ekran başına kilitleyen o sorunun yanıtı..