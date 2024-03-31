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Osmanlı Tarihini Bilmeyen Çözemez!

Milyoner'e damga vurdu: Hangi adda bir Osmanlı padişahı var?

  1. Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de bazı sorular yıllar geçse de unutulmuyor. Özellikle tarih tutkunlarının dikkatini çeken bu sorulardan biri de "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusuydu. İşte, izleyenleri ekran başına kilitleyen o sorunun yanıtı..

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de bazı sorular yıllar geçse de unutulmuyor. Özellikle tarih tutkunlarının dikkatini çeken bu sorulardan biri de "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusuydu. İşte, izleyenleri ekran başına kilitleyen o sorunun yanıtı..

  2. ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekran başına topluyor.

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekran başına topluyor.

  3. Spordan sanata, matematikten tarihe kadar pek çok kategoriden sorularla yarışmacılara ter döktüren yarışma, geçtiğimiz günlerde ilk kez 5 milyonluk büyük ödülü sahibiyle buluşturdu.

    Spordan sanata, matematikten tarihe kadar pek çok kategoriden sorularla yarışmacılara ter döktüren yarışma, geçtiğimiz günlerde ilk kez 5 milyonluk büyük ödülü sahibiyle buluşturdu.

  4. Büyük ödül heyecanının yaşandığı yarışma programında geçmiş tarihli sorular ise hala hafızalardaki tazeliğini koruyor.

    Büyük ödül heyecanının yaşandığı yarışma programında geçmiş tarihli sorular ise hala hafızalardaki tazeliğini koruyor.

  5. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma programında daha önce sorulan "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusu da en dikkat çeken sorular arasında yer alıyordu.

    Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma programında daha önce sorulan "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusu da en dikkat çeken sorular arasında yer alıyordu.

  6. "Osman", "İbrahim", "Bayezid", "Abdülhamid" şıklarının yer aldığı soru izleyenleri hem heyecanlandırdı.

    "Osman", "İbrahim", "Bayezid", "Abdülhamid" şıklarının yer aldığı soru izleyenleri hem heyecanlandırdı.

  7. 'Seyirciye sorma' jokerini kullanan yarışmacı, uzun bir süre düşündükten sonra "İbrahim" yanıtında karar kılmıştı ve doğru cevabı vermişti.

    'Seyirciye sorma' jokerini kullanan yarışmacı, uzun bir süre düşündükten sonra "İbrahim" yanıtında karar kılmıştı ve doğru cevabı vermişti.

  8. Osmanlı padişahlarına göz atıldığında ise "I. Osman", "II. Osman", "III. Osman" olmak üzere 3 Osman isimli padişah; "I. Bayezid", "II. Bayezid" olmak üzere 2 Bayezid isimli padişah; "I. Abdülhamid" ve "II. Albülhamid" olmak üzere 2 Abdülhamid isimli padişah bulunmaktadır.

    Osmanlı padişahlarına göz atıldığında ise "I. Osman", "II. Osman", "III. Osman" olmak üzere 3 Osman isimli padişah; "I. Bayezid", "II. Bayezid" olmak üzere 2 Bayezid isimli padişah; "I. Abdülhamid" ve "II. Albülhamid" olmak üzere 2 Abdülhamid isimli padişah bulunmaktadır.