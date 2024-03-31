Otelin Altından 640 Yıllık Gizem Çıktı!
Arkeologlar görünce kekelemeye başladı
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Fransa'da bir otelin avlusunda yıllar sonra 14. yüzyıldan kalma bir kale bulundu. Otelin avlusunda kazı yapan arkeologlar, 640 yıllık kalenin detaylarını paylaşınca herkes şoke oldu.
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Fransa'nın batısındaki Vannes bölgesinde yakın zamana kadar faaliyet gösteren Hotel Lagorce'ün avlusunda tarihe yön veren dikkat çeken bir keşfe imza atıldı. Geçtiğimiz sene arkeologlar tarafından yapılan kazılarda hendekle tamamlanan 14. yüzyıldan kalma bir kale bulundu. Château de l'Hermine olarak tanımlanan kale, 1380'lerde Brittany Dükü IV. John tarafından yaptırılmış.
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EKSİKSİZ VE İYİ BİR ŞEKİLDE KORUNMUŞ Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRAP), kalenin kalıntılarının bu kadar eksiksiz ve iyi korunduğunu gören arkeologların çok şaşırdığını ifade etti.
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26 Mart'ta Fransızcadan tercüme edilen bir basın açıklamasında, kazıların 2023 ilkbahar ve sonbaharı arasında gerçekleştirildiğini kaydeden INRAP, "Kazı, yavaş yavaş zemin katın planını ortaya çıkardı: 42 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki (iş dışı) dük evi, olağanüstü kalınlıkta duvarlarla donatılmıştır." dedi.
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Çalışmalar sürdükçe birçok ayrıntıya ulaşan araştırmacılar, "birkaç" merdiven keşfettiler; bunlardan biri "dekore edilmiş bir göbeğe ve üç basamağa sahip, dikkat çekici derecede korunmuş bir merdiven" idi.
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Öte yandan kaledeki günlük hayatı yansıtan kıyafetler, asma kilitler, sikkeler, mutfak aletleri ve mücevheratın da keşfedilenler arasında yer aldığı bildirildi.
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Bölgedeki nem oranı yüksek olduğu için fıçı gibi tahta eşyalar da olduğu gibi korunabildi.
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DERİN BİR ARAŞTIRMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ "Ayrıca arkeologlar hendekte derin bir araştırma yaptı." diyen INRAP, arkeologların grafitilerle kaplı fayanslar, mobilyalar için asma kilitler ve giysi parçaları dahi bulduğunu kaydetti.
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"Kalıntılar, John IV'ün kendisini zamanının en iyi mühendisleri ve zanaatkarlarıyla nasıl çevreleyeceğini bildiğini gösteriyor." diyen INRAP, inşaatın tek bir seferde tamamlandığını ifade etti.