Otelin Altından 640 Yıllık Gizem Çıktı!

Fransa'nın batısındaki Vannes bölgesinde yakın zamana kadar faaliyet gösteren Hotel Lagorce'ün avlusunda tarihe yön veren dikkat çeken bir keşfe imza atıldı. Geçtiğimiz sene arkeologlar tarafından yapılan kazılarda hendekle tamamlanan 14. yüzyıldan kalma bir kale bulundu. Château de l'Hermine olarak tanımlanan kale, 1380'lerde Brittany Dükü IV. John tarafından yaptırılmış.