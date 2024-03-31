Ankara'daki Büyük Yangın Neden Çıktı?

Alevlerin rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdüğünü anlatan Çinkaya, ?Komşularımızın ve benim olmak üzere toplamda 9 iş yeri buradan sıçrayan yangınla kullanılmaz hale geldi. Buradaki lastiklerin kaldırılmasını çok talep ettik, yetkili yerlere bildirdik ama bunun önlemi alınmadı. Yalnızca benim zararım 2-3 milyon TL civarında.? dedi.