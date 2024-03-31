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Ankara'daki Büyük Yangın Neden Çıktı?

'Bakırları ayrıştırmak için ateş yaktılar, patlama oldu'

  1. Başkent Ankara?da dün büyük bir yangın çıktı. Yenimahalle?deki Hurdacılar Sitesi?nde geri dönüşüm firmasına ait açık alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.

    Başkent Ankara?da dün büyük bir yangın çıktı. Yenimahalle?deki Hurdacılar Sitesi?nde geri dönüşüm firmasına ait açık alanda saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.

  2. Yangına itfaiye ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Karadan 111 araç, havadan da helikopter ve uçaklarla yapılan müdahale sonucu yangın sabaha karşı 16 saat sonra söndürüldü.

    Yangına itfaiye ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Karadan 111 araç, havadan da helikopter ve uçaklarla yapılan müdahale sonucu yangın sabaha karşı 16 saat sonra söndürüldü.

  3. 9 İŞ YERİ KÜL OLDU Sabah saatlerinden itibaren de soğutma çalışması yapıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yangın bölgesindeki incelemeleri devam ederken, alanda hasar tespit çalışması başlatıldı. İlk tespitlere göre bölgede bulunan 9 iş yeri kül oldu.

    9 İŞ YERİ KÜL OLDU Sabah saatlerinden itibaren de soğutma çalışması yapıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yangın bölgesindeki incelemeleri devam ederken, alanda hasar tespit çalışması başlatıldı. İlk tespitlere göre bölgede bulunan 9 iş yeri kül oldu.

  4. YANGININ SEBEBİ AYRILTIRILMAK İSTENEN BAKIR KABLOLAR Yangının, yabancı uyruklu 5 kişinin bakır kabloları plastikten ayırmak isterken yaktıkları ateşin neden olduğu ileri sürüldü. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

    YANGININ SEBEBİ AYRILTIRILMAK İSTENEN BAKIR KABLOLAR Yangının, yabancı uyruklu 5 kişinin bakır kabloları plastikten ayırmak isterken yaktıkları ateşin neden olduğu ileri sürüldü. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

  5. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı?ndan yapılan açıklamaya göre, yangına neden oldukları değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E. ile birlikte A.E.İ., F.E.A., A.E.İ. ve M.E.İ. sorgularından sonra adliyeye sevk edildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı?ndan yapılan açıklamaya göre, yangına neden oldukları değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E. ile birlikte A.E.İ., F.E.A., A.E.İ. ve M.E.İ. sorgularından sonra adliyeye sevk edildi.

  6. ?MAZOT TANKERİ PATLAYARAK YANMAYA BAŞLADI? Bölgedeki esnaftan Soner Çinkaya, ?Lastiklerin olduğu alanda yabancı uyruklu birkaç kişinin yapmış olduğu yanlış uygulamadan dolayı patlama meydana geldi. Bakır kabloları plastiğinden ayırmak için yaktıkları ateşin kıvılcımıyla yakında bulunan TIR?ların mazot tankeri patlayarak yanmaya başladı.? dedi.

    ?MAZOT TANKERİ PATLAYARAK YANMAYA BAŞLADI? Bölgedeki esnaftan Soner Çinkaya, ?Lastiklerin olduğu alanda yabancı uyruklu birkaç kişinin yapmış olduğu yanlış uygulamadan dolayı patlama meydana geldi. Bakır kabloları plastiğinden ayırmak için yaktıkları ateşin kıvılcımıyla yakında bulunan TIR?ların mazot tankeri patlayarak yanmaya başladı.? dedi.

  7. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdüğünü anlatan Çinkaya, ?Komşularımızın ve benim olmak üzere toplamda 9 iş yeri buradan sıçrayan yangınla kullanılmaz hale geldi. Buradaki lastiklerin kaldırılmasını çok talep ettik, yetkili yerlere bildirdik ama bunun önlemi alınmadı. Yalnızca benim zararım 2-3 milyon TL civarında.? dedi.

    Alevlerin rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdüğünü anlatan Çinkaya, ?Komşularımızın ve benim olmak üzere toplamda 9 iş yeri buradan sıçrayan yangınla kullanılmaz hale geldi. Buradaki lastiklerin kaldırılmasını çok talep ettik, yetkili yerlere bildirdik ama bunun önlemi alınmadı. Yalnızca benim zararım 2-3 milyon TL civarında.? dedi.

  8. ?35 SENELİK TİCARİ HAYATIM HEBA OLDU? Kağıt dönüşüm işletmecisi Adem Sağlık da milyonlarca lira zararı olduğunu söyledi. 3 iş yerinin yandığını anlatan Sağlık, ?35 senelik ticari hayatım, emeğim komple heba oldu gitti. Çatılarımızın hepsi eridi, uçtu. Diğer arkadaşlarımızın da zararı büyük. Devletten istediğimiz bize destek olması.? Ifadelerini kullandı.

    ?35 SENELİK TİCARİ HAYATIM HEBA OLDU? Kağıt dönüşüm işletmecisi Adem Sağlık da milyonlarca lira zararı olduğunu söyledi. 3 iş yerinin yandığını anlatan Sağlık, ?35 senelik ticari hayatım, emeğim komple heba oldu gitti. Çatılarımızın hepsi eridi, uçtu. Diğer arkadaşlarımızın da zararı büyük. Devletten istediğimiz bize destek olması.? Ifadelerini kullandı.