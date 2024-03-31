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Yangından Kurtulan Tek Kişi Dehşet Anlarını Anlattı!

"İnsanlar kaçmayı bıraktı"

  1. 29 kişinin can verdiği yangında soruşturma sürüyor.

    29 kişinin can verdiği yangında soruşturma sürüyor.

  2. Yangına gece kulübünün içerisinde yakalanarak yangın tüpüyle müdahalede bulunan ve sonrasında arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan marangoz işçisi Ercan E.'nin olay sonrası alınan ifadesi ortaya çıktı.

    Yangına gece kulübünün içerisinde yakalanarak yangın tüpüyle müdahalede bulunan ve sonrasında arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan marangoz işçisi Ercan E.'nin olay sonrası alınan ifadesi ortaya çıktı.

  3. İfadesinde yaşanan faciayı anlatan Ercan E., 15 yıldır ustalık yaptığını, çalıştığı şirketin sahibinin olay sırasında vefat eden Ramazan Alpan'ın olduğunu söyledi.

    İfadesinde yaşanan faciayı anlatan Ercan E., 15 yıldır ustalık yaptığını, çalıştığı şirketin sahibinin olay sırasında vefat eden Ramazan Alpan'ın olduğunu söyledi.

  4. 20 Mart'tan itibaren mekanda tadilata başladıklarını belirten Ercan E., "Mekanda locaları ve duvarları mobilya ile kaplıyorduk. Çalışmış olduğumuz yerin 10 metre arkasında kaynak işi yapan kişinin çalıştığı yerden bir anda alevler çıktığını gördük. Bu sırada 'Yangın çıktı' şeklinde bağrışmalar oldu." dedi.

    20 Mart'tan itibaren mekanda tadilata başladıklarını belirten Ercan E., "Mekanda locaları ve duvarları mobilya ile kaplıyorduk. Çalışmış olduğumuz yerin 10 metre arkasında kaynak işi yapan kişinin çalıştığı yerden bir anda alevler çıktığını gördük. Bu sırada 'Yangın çıktı' şeklinde bağrışmalar oldu." dedi.

  5. İKİNCİ YANGIN TÜPÜ ÇALIŞMAMIŞ İfadesinde, yangın tüpüyle alevlere doğru giden 17 yaşındaki Efe Demir'in yaşının küçük olması ve yangından zarar görmesini istemediği için elinden aldığını söyleyen Ercan E., "Yanımdakilere uzaklaşmasını söyledim. Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm." dedi.

    İKİNCİ YANGIN TÜPÜ ÇALIŞMAMIŞ İfadesinde, yangın tüpüyle alevlere doğru giden 17 yaşındaki Efe Demir'in yaşının küçük olması ve yangından zarar görmesini istemediği için elinden aldığını söyleyen Ercan E., "Yanımdakilere uzaklaşmasını söyledim. Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm." dedi.

  6. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığı birisinin başka bir yangın tüpü verdiğinden bahseden Ercan E. "Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı. Bu sırada yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı." diye konuştu.

    Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığı birisinin başka bir yangın tüpü verdiğinden bahseden Ercan E. "Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı. Bu sırada yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı." diye konuştu.

  7. DJ kabininin arkasında çok şiddetli dumanların yükseldiğini söyleyen Ercan E. "O esnada elektrikler kesildi. Kaos ortamı olmaya başladı. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu, göz gözü görmüyordu. Ben kendi çabam ile koşarak tuvaletlere doğru gittim. Orada bir koridora girdim. Fazla duman yoktu. Ardından yoğun şekilde duman gelmeye başladı. Ayakta durduğum için dumanın beni daha fazla etkilediğini anlayarak yere yatarak yerde sürünmeye başladım." dedi.

    DJ kabininin arkasında çok şiddetli dumanların yükseldiğini söyleyen Ercan E. "O esnada elektrikler kesildi. Kaos ortamı olmaya başladı. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu, göz gözü görmüyordu. Ben kendi çabam ile koşarak tuvaletlere doğru gittim. Orada bir koridora girdim. Fazla duman yoktu. Ardından yoğun şekilde duman gelmeye başladı. Ayakta durduğum için dumanın beni daha fazla etkilediğini anlayarak yere yatarak yerde sürünmeye başladım." dedi.

  8. CANINI KURTARDIKTAN SONRA İTFAİYEYE YARDIM ETMİŞ Yangın faciasından sağ kurtulmayı başaran Ercan E., "Koridordan sürünerek geçerek vestiyer kısmı bölümünden koşarak kendimi dışarıya attım. Dışarıya çıktığımda arkadaşlarımı aradım. İçeride kaldıklarını anlayınca itfaiyenin yanına gittim." dedi.

    CANINI KURTARDIKTAN SONRA İTFAİYEYE YARDIM ETMİŞ Yangın faciasından sağ kurtulmayı başaran Ercan E., "Koridordan sürünerek geçerek vestiyer kısmı bölümünden koşarak kendimi dışarıya attım. Dışarıya çıktığımda arkadaşlarımı aradım. İçeride kaldıklarını anlayınca itfaiyenin yanına gittim." dedi.

  9. İçeride mahsur kalan işçilerin yerlerini göstermek için itfaiye ekibiyle birlikte içeri girdiğini belirten Ercan E., çalışanların yerlerini gösterdikten sonra çıkarıldığını, kendisinin de hastanede tedavi gördüğünü anlattı.

    İçeride mahsur kalan işçilerin yerlerini göstermek için itfaiye ekibiyle birlikte içeri girdiğini belirten Ercan E., çalışanların yerlerini gösterdikten sonra çıkarıldığını, kendisinin de hastanede tedavi gördüğünü anlattı.

  10. NE OLMUŞTU? Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1. ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

    NE OLMUŞTU? Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1. ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

  11. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E. (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E. (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.