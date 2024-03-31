Gazze'de Her Saat 4 Çocuk Öldürülüyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin yüzde 44'ü çocuk. Bu da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde her saat yaklaşık 4 çocuğu öldürdüğü anlamına geliyor. Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan ve hâlen kayıp durumda olan 7 bin kadın ve çocuk bulunuyor. Bu, Gazze'deki toplam kayıp sayısının yüzde 70'ine tekabül ediyor.