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Gazze'de Her Saat 4 Çocuk Öldürülüyor

İsrail saldırıları, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi aralıksız şekilde bombalıyor. Filistin Sağlık Bakanlığına göre 33 bine yakın kişinin öldüğü Gazze'de, her saat 4 çocuk hayatını kaybediyor. Bombalardan kurtulan çocuklar ise açlığın pençesinde.

  1. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında her saat yaklaşık 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" öncesinde Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 350 çocuk yaşamını yitirdi.

    Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında her saat yaklaşık 4 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin yönetimine bağlı Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" öncesinde Gazze'deki çocukların durumuna ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 350 çocuk yaşamını yitirdi.

  2. Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 117'si çocuk, 455'ten fazla Filistinliyi öldürdü, 724'ü çocuk 4 bin 700 Filistinliyi yaraladı. Ayrıca Batı Şeria'da 2023'ün başından bu yana 710'u çocuk 1620 Filistinli zorla yerinden edildi, 500'ü 7 Ekim'den itibaren olmak üzere 1085 çocuk gözaltına alındı.

    Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 117'si çocuk, 455'ten fazla Filistinliyi öldürdü, 724'ü çocuk 4 bin 700 Filistinliyi yaraladı. Ayrıca Batı Şeria'da 2023'ün başından bu yana 710'u çocuk 1620 Filistinli zorla yerinden edildi, 500'ü 7 Ekim'den itibaren olmak üzere 1085 çocuk gözaltına alındı.

  3. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin yüzde 44'ü çocuk. Bu da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde her saat yaklaşık 4 çocuğu öldürdüğü anlamına geliyor. Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan ve hâlen kayıp durumda olan 7 bin kadın ve çocuk bulunuyor. Bu, Gazze'deki toplam kayıp sayısının yüzde 70'ine tekabül ediyor.

    İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin yüzde 44'ü çocuk. Bu da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde her saat yaklaşık 4 çocuğu öldürdüğü anlamına geliyor. Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan ve hâlen kayıp durumda olan 7 bin kadın ve çocuk bulunuyor. Bu, Gazze'deki toplam kayıp sayısının yüzde 70'ine tekabül ediyor.

  4. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 17 bin çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 bin 37 Filistinlinin öldüğü, 75 bin 668 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 17 bin çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 33 bin 37 Filistinlinin öldüğü, 75 bin 668 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.