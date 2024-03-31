Timsah Çiftliği 3 Yıl Sonra Yeniden Açıldı
Tayland?ın Samut Prakan kentinde 60 bin timsaha ev sahipliği yapan çiftlik, koronavirüs salgını dolayısıyla 3 yıl kapalı kalmasının ardından yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı. Ziyaretçiler, timsahları çiğ etlerle besledi.
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Taylan'ın Samut Prakan kentinde Covid-19 önlemleri kapsamında 3 yıl önce kapatılan timsah çiftliği yeniden açıldı.
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60 bin timsaha ev sahipliği yapan çiftlik, koronavirüs salgını dolayısıyla 3 yıl kapalı kalmasının ardından yeniden ziyaretçi ağırlıyor.
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Ziyaretçiler, timsahları ellerine alarak fotoğraf çekildi ve çiğ etlerle besledi.
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