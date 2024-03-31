Timsah Çiftliği 3 Yıl Sonra Yeniden Açıldı

60 bin timsaha ev sahipliği yapan çiftlik, koronavirüs salgını dolayısıyla 3 yıl kapalı kalmasının ardından yeniden ziyaretçi ağırlıyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net