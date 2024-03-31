Muhammed Ali'nin Şortu Açık Artırma İle Satılacak
tüm zamanların en büyük dövüşlerinden biri sayılan "Thrilla in Manila" dövüşünde giydiği şort açık artırma ile satılacak. Açıklamada şortun 6 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği belirtildi.
-
Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin 1975'te Joe Frazier'e karşı oynadığı maçta giydiği şortu açık artırmayla satışa çıkıyor.
-
"Thrilla in Manila" olarak bilinen maç, boks tarihinin en unutulmaz ve acımasız maçlarından biri olarak hatırlanıyor.
-
1975 yılında Filipinler'de gerçekleşen "Thrilla in Manila" 14 tur sürdü ve Frazier'in havlu atmasının ardından maç iptal edildi.
-
New York'ta gerçekleştirilecek satış Sotheby's müzayede evi tarafından gerçekleştirilecek.
-
Açıklamada şortun 6 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği belirtildi.