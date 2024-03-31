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Asgari Ücrete Ara Zam Mı Geliyor?

İşte tek zam planını bozacak rakam

  1. Enflasyon rakamları sonrası emekli maaşı 3 aylık rakamlarının netleşmesinin ardından gözler bir kez daha asgari ücret zammına çevrildi. Ocak 2024 zam döneminde asgari ücrete ara zam yapılmayacağı belirtilmişti. Ancak en düşük maaş ile çalışan milyonlarca kişinin beklenrisi asgari ücrete ara zam gelmesi? Peki 2024 Temmuz?da asgari ücrete ara zam gelecek mi? Uzman isim 'elzem' diyerek anlattı. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren detaylar

    Enflasyon rakamları sonrası emekli maaşı 3 aylık rakamlarının netleşmesinin ardından gözler bir kez daha asgari ücret zammına çevrildi. Ocak 2024 zam döneminde asgari ücrete ara zam yapılmayacağı belirtilmişti. Ancak en düşük maaş ile çalışan milyonlarca kişinin beklenrisi asgari ücrete ara zam gelmesi? Peki 2024 Temmuz?da asgari ücrete ara zam gelecek mi? Uzman isim 'elzem' diyerek anlattı. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren detaylar

  2. Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 3,16?lık aylık enflasyon ile 3 aylık rakamlar yüzde 15,06?ya yükseldi. Enflasyon'da beklenen düşüş Mart ayı itibarıyla gerçekleşmeye başladı ama milyonlarca çalışanın asgari ücrete ara zam talebi devam ediyor. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş merak edilen konuya dair dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

    Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 3,16?lık aylık enflasyon ile 3 aylık rakamlar yüzde 15,06?ya yükseldi. Enflasyon'da beklenen düşüş Mart ayı itibarıyla gerçekleşmeye başladı ama milyonlarca çalışanın asgari ücrete ara zam talebi devam ediyor. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş merak edilen konuya dair dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

  3. İsa Karakaş asgari ücrete ara zam için herhangi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmadan yeni bir artış yapılabileceğini belirterek, ''Yılda en az bir kez belirlenmesi gerekiyor.

    İsa Karakaş asgari ücrete ara zam için herhangi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmadan yeni bir artış yapılabileceğini belirterek, ''Yılda en az bir kez belirlenmesi gerekiyor.

  4. Ama tavan olarak 2,3,4 kez belirlenmesi yönünde herhangi bir sıkıntı yok. Biz enflasyona alışmış bir toplumuz. Geçmişe bakıldığında asgari ücretin bir yılda 4 kez belirlendiğini de görüyoruz. Bu anlamda Temmuz'da zam yapılmasında herhangi bir sıkıntı yok'' dedi.

    Ama tavan olarak 2,3,4 kez belirlenmesi yönünde herhangi bir sıkıntı yok. Biz enflasyona alışmış bir toplumuz. Geçmişe bakıldığında asgari ücretin bir yılda 4 kez belirlendiğini de görüyoruz. Bu anlamda Temmuz'da zam yapılmasında herhangi bir sıkıntı yok'' dedi.

  5. ''Geçmiş yıllarda da benzer durum oldu. 2022 yılında, 2023 yılında tekrar güncelleme yapıldı. Enflasyon benim kanaatimce yüksek'' ifadelerini kullanan Karakaş, ''Eğer enflasyon 6 ayın sonunda yüzde 25 seviyelerinde olursa bu yüksek bir enflasyondur.

    ''Geçmiş yıllarda da benzer durum oldu. 2022 yılında, 2023 yılında tekrar güncelleme yapıldı. Enflasyon benim kanaatimce yüksek'' ifadelerini kullanan Karakaş, ''Eğer enflasyon 6 ayın sonunda yüzde 25 seviyelerinde olursa bu yüksek bir enflasyondur.

  6. Temmuz ayına gelindiğinde, çalışanların durumunun göz önünde bulundurularak bir zammın elzem olduğunu söyleyebiliriz. Temmuz ayında ben büyük bir ihtimalle asgari ücrete ara zam bekliyorum'' yorumunda bulundu.

    Temmuz ayına gelindiğinde, çalışanların durumunun göz önünde bulundurularak bir zammın elzem olduğunu söyleyebiliriz. Temmuz ayında ben büyük bir ihtimalle asgari ücrete ara zam bekliyorum'' yorumunda bulundu.

  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında asgari ücrete ara zam için mesaj vermişti. ''Avrupasından, ABD'sine herkesin kontrol altına almaya çalıştığı enflasyonla biz de mücadele ediyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini artırdık. Ayrıca 5 bin lira ödemede bulunduk. Temmuz?da yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız. Memurlara ek gösterge uygulamasını genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafların prim gün sayısı için de çalışıyoruz'' diyen Erdoğan şu ifadeleri kaydetti:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında asgari ücrete ara zam için mesaj vermişti. ''Avrupasından, ABD'sine herkesin kontrol altına almaya çalıştığı enflasyonla biz de mücadele ediyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini artırdık. Ayrıca 5 bin lira ödemede bulunduk. Temmuz?da yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız. Memurlara ek gösterge uygulamasını genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafların prim gün sayısı için de çalışıyoruz'' diyen Erdoğan şu ifadeleri kaydetti:

  8. ''Emekli maaşlarında, asgari ücrette ara artış istekleriyle karşılaşıyoruz. Yatırım bütçemizin tamamını, eğitime veya sağlığa ayıracağımız bütçenin tamamını tahsis etsek bile yetmeyeceğini takdir edersiniz.

    ''Emekli maaşlarında, asgari ücrette ara artış istekleriyle karşılaşıyoruz. Yatırım bütçemizin tamamını, eğitime veya sağlığa ayıracağımız bütçenin tamamını tahsis etsek bile yetmeyeceğini takdir edersiniz.

  9. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemlerini dile getiren her vatandaşım sonuna kadar haklıdır. Çalışanların ve emeklilerin kayıplarını nasıl telafi edeceğiz. Bunu daha çok çalışarak, üreterek yapacağız."

    Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemlerini dile getiren her vatandaşım sonuna kadar haklıdır. Çalışanların ve emeklilerin kayıplarını nasıl telafi edeceğiz. Bunu daha çok çalışarak, üreterek yapacağız."