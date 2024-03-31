Asgari Ücrete Ara Zam Mı Geliyor?

Ama tavan olarak 2,3,4 kez belirlenmesi yönünde herhangi bir sıkıntı yok. Biz enflasyona alışmış bir toplumuz. Geçmişe bakıldığında asgari ücretin bir yılda 4 kez belirlendiğini de görüyoruz. Bu anlamda Temmuz'da zam yapılmasında herhangi bir sıkıntı yok'' dedi.