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Kahve Hangi Saatlerde İçilmeli?

Hangi saatlerde kahve içilmez? Kahve sabah mı içilir akşam mı

  1. Faydaları saymakla bitmeyen kahve en çok tüketilen sıcak içeceklerin başında geliyor. Uzmanlar tadı adeta bağımlılık yapan kahveyi tüketirken yanlış saatte tüketmenin faydadan çok zarar getirdiği konusunda uyarıyor. Peki, son günlerin merak konusu haline gelen kahve hangi saatlerde içilmeli, kahve sabah mı içilir akşam mı içilir? İşte günün sorusu hakkında bilmeniz gerekenler...

    Faydaları saymakla bitmeyen kahve en çok tüketilen sıcak içeceklerin başında geliyor. Uzmanlar tadı adeta bağımlılık yapan kahveyi tüketirken yanlış saatte tüketmenin faydadan çok zarar getirdiği konusunda uyarıyor. Peki, son günlerin merak konusu haline gelen kahve hangi saatlerde içilmeli, kahve sabah mı içilir akşam mı içilir? İşte günün sorusu hakkında bilmeniz gerekenler...

  2. Kahve tiryakilerin sabah kalkar kalkmaz kahve içme alışkanlığı sonrası birçok uzman isim vücudun biyolojik saatine göre kahve tüketilmesi gerektiği konusuna dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar Sabah aç karnına tüketilen kahve; mide rahatsızlıklarına, uykusuzluğa ve sinire neden olduğu ortaya çıktı.

    Kahve tiryakilerin sabah kalkar kalkmaz kahve içme alışkanlığı sonrası birçok uzman isim vücudun biyolojik saatine göre kahve tüketilmesi gerektiği konusuna dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalar Sabah aç karnına tüketilen kahve; mide rahatsızlıklarına, uykusuzluğa ve sinire neden olduğu ortaya çıktı.

  3. Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Arif Kaçan; son günlerin en merak edilen sorusu kahve günün hangi saatinde içilmeli? sorularını yanıtladı.

    Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Arif Kaçan; son günlerin en merak edilen sorusu kahve günün hangi saatinde içilmeli? sorularını yanıtladı.

  4. KAHVE GÜNÜN HANGİ SAATİNDE İÇİLMELİ? Beslenme ve Diyet Uzmanı Arif Kaçan; "Vücudumuzun bizi uyandırması için geliştirdiği mekanizmada günün belli saatlerinde kortizol hormunun seviyesi artar. Kortizol ( stres hormunu ) üretiminin en üst seviyeye çıktığı zamanlarda, kahvaltıdan sonra ve ( 08.00-09.00, (12.00-13.00) ve (17.30-18.30) dışındaki saatlerde kahve tüketilmelidir." açıklamasında bulundu.

    KAHVE GÜNÜN HANGİ SAATİNDE İÇİLMELİ? Beslenme ve Diyet Uzmanı Arif Kaçan; "Vücudumuzun bizi uyandırması için geliştirdiği mekanizmada günün belli saatlerinde kortizol hormunun seviyesi artar. Kortizol ( stres hormunu ) üretiminin en üst seviyeye çıktığı zamanlarda, kahvaltıdan sonra ve ( 08.00-09.00, (12.00-13.00) ve (17.30-18.30) dışındaki saatlerde kahve tüketilmelidir." açıklamasında bulundu.

  5. KAHVE GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ? Günde ortalama 300-400 mg kafein tüketimi genel olarak güvenilirdir. ( 500 mg fazla anlınmamalıdır.) Kahvenin türüne göre değişmekle birlikte ortalama bir fincan kahvede 80 - 200 mg kafein vardır. Ortalama 3-4 fincan kahve içilebilir.

    KAHVE GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ? Günde ortalama 300-400 mg kafein tüketimi genel olarak güvenilirdir. ( 500 mg fazla anlınmamalıdır.) Kahvenin türüne göre değişmekle birlikte ortalama bir fincan kahvede 80 - 200 mg kafein vardır. Ortalama 3-4 fincan kahve içilebilir.

  6. KAHVENİN FAYDALARI NELER? - Depresyonu önler - Zihinsel performansı arttırır - Astım krizlerini azaltır. - Metabolizmayı hızlandırır.

    KAHVENİN FAYDALARI NELER? - Depresyonu önler - Zihinsel performansı arttırır - Astım krizlerini azaltır. - Metabolizmayı hızlandırır.

  7. - Bağırsakları yumuşatır - Doğal antioksidanlar - Potasyum, niasin, magnezyum, demir ve manganez gibi mineralleri içerir.

    - Bağırsakları yumuşatır - Doğal antioksidanlar - Potasyum, niasin, magnezyum, demir ve manganez gibi mineralleri içerir.

  8. - Kahve çok tüketildiğinde hangi sağlık sorunlarına neden olabilir? - Düzensiz ya da hızlı kalp atışı - Tansiyon - Uykusuzluk, sinirlilik

    - Kahve çok tüketildiğinde hangi sağlık sorunlarına neden olabilir? - Düzensiz ya da hızlı kalp atışı - Tansiyon - Uykusuzluk, sinirlilik

  9. - Mide rahatsızlığı - Kan basıncında artış - Vitamin ve mineral kaybı gibi olumsuz etkileri vardır. Hamilelerde düşük yaşamaya da neden olabilmektedir.

    - Mide rahatsızlığı - Kan basıncında artış - Vitamin ve mineral kaybı gibi olumsuz etkileri vardır. Hamilelerde düşük yaşamaya da neden olabilmektedir.