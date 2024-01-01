Elma Sirkesi Ve Bal İkilisi Kilo Verdirir Mi?
Elma sirkesine bal eklerseniz ne olur?
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Son günlerde hızlı zayıflamak isteyen kadınlar tarafından uygulanan ballı elmalı sirke suyu karışımı etkili olup olmadığı merak ediliyor. Birçok faydası bulunan elma sirkesinin her gün tüketilmesi gerektiğini belirten uzmanlar aynı zamanda zayıflamaya yardımcı olduğunu ifade ediyor. Peki elma sirkesine bal eklerseniz sonuç ne olur? İşte elma sirkesi ve bal ikilisinin mucizevi etkisi....
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Geçmişten günümüze gelen ve faydaları saymakla bitmeyen sirkenin birçok farklı kullanım alanı bulunmaktadır. Uzmanlar sirkenin içine bal koyulup tüketilmesinin çok faydalı olduğununu belirtiyor. Modern tıpta vücudu temizlemek ve hastalıklardan korunmak için kullanılan sirke aynı zamanda diyetisyenler tarafından zayıflamak için önerilmektedir.
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Elma sirkesi bal ve ılık suyla birlikte tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırıp kilo vermenizi sağlıyor. Bu karışım aynı zamanda sizi tok tutarak göbek ve bel bölgesi çeverindeki yağlarınızdan kurtulmanızı sağlayacaktır.
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Ballı sirkeli karışımı her gün tüketmek isterseniz dikkat etmeniz gereken bazı detaylar bulunuyor. Öncelikle kullanacağınız elma sirkesinin mutlaka doğal olmasına dikkat edin.
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Hazır olarak satılan sirkelerin içinde kimyasal maddeler bulunuyor. Bu da yağdan zayıflamanızı yavaşlatmaktadır.
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Herkes tarafından merak edilen bir soruda da bu karışımın içinde yer alan balın zayıflatıp zayıflatmadığıdır. Uzmanlara göre bal iştahınızı keserek daha az yemenize ve kilo vermenizde büyük etkendir.
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Ayrıca bal kan şekerinizi düzenleyerek tatlı ihtiyacınızı karşılayacaktır. Ilık suyla hazırladığınız da da vücudunuzda biriken ödemi de hızlıca atmanızı kolaylaşacak.
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BALLI SİRKELİ KÜR NASIL HAZIRLANIR? - 1 su bardağı ılık su, - 1 yemek kaşığı elma sirkesi, - 1 tatlı kaşığı bal
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YAPILIŞI Az ısıttığınız suyun içerisine bal ve elma sirkesini koyun. Güzelce karıştırıp yemeklerden önce için. Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden en az yarım saat önce tüketilmesi önerilmektedir.
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BAL-ELMA SİRKESİ KARIŞIMI KİLO VERDİRİR Mİ? Hazırlaması çok basit olan bal ve sirke karışımını 3 hafta boyunca günde 3 öğün boyunca düzenli tükettiğiniz takdirde göbek, bel ve basen bölgelerinizde ki yağların hızlıca yok olduğunu görebilirsiniz.
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Bu kürü uygularken daha etkili bir sonuç isterseni mutlaka yarım saat egzersiz veya yürüyüş yapabilirsiniz.
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BALLI-SİRKE KARIŞIMI FAYDALARI - Kalbe iyi gelir ve tansiyonu düşürür. - Gaz şişkinliğini giderir, - Sindirimi kolaylaştırarak kabızlığıa iyi gelir, - Sivilcelerin iyileşmesinde etkin bir oynar. - Kapanmayan yaraların iyileçmesinde etkilidir.
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- Bacaklarda oluşan varis problemleri yok etmede etkilidir.