Elma Sirkesi Ve Bal İkilisi Kilo Verdirir Mi?

Son günlerde hızlı zayıflamak isteyen kadınlar tarafından uygulanan ballı elmalı sirke suyu karışımı etkili olup olmadığı merak ediliyor. Birçok faydası bulunan elma sirkesinin her gün tüketilmesi gerektiğini belirten uzmanlar aynı zamanda zayıflamaya yardımcı olduğunu ifade ediyor. Peki elma sirkesine bal eklerseniz sonuç ne olur? İşte elma sirkesi ve bal ikilisinin mucizevi etkisi....