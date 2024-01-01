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1 Dilim Ekmek Yerine Geçen Sağlıklı Besinler

Ekmek yerine tüketebileceğiniz besinler neler?

  1. En temel yiyecekler arasında yer alan ekmek lif açısından zengin bir besindir. Uzmanlara göre fazla tüketildiği takdirde vücuda yarardan çok zarar vermektedir. Birçok farklı çeşitte yapılan ekmekler yerine daha sağlıklı yiyecekler tüketebilirsiniz. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için alternatif ekmeğin yerine geçen besinler listesini sizler için hazırladık...

    En temel yiyecekler arasında yer alan ekmek lif açısından zengin bir besindir. Uzmanlara göre fazla tüketildiği takdirde vücuda yarardan çok zarar vermektedir. Birçok farklı çeşitte yapılan ekmekler yerine daha sağlıklı yiyecekler tüketebilirsiniz. Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için alternatif ekmeğin yerine geçen besinler listesini sizler için hazırladık...

  2. Hemen herkesin her öğün yemeğin yanında tükettiği ekmek çok fazla tüketildiğinde daha çok kilo almanıza neden olmaktadır. Özellikle beyaz ekmek kan şekerinizin aniden yükselmesine ve çok çabuk acıkmamıza neden olmaktadır. Bir dilim ekmek 53 kalori olarak hesaplanmaktadır.

    Hemen herkesin her öğün yemeğin yanında tükettiği ekmek çok fazla tüketildiğinde daha çok kilo almanıza neden olmaktadır. Özellikle beyaz ekmek kan şekerinizin aniden yükselmesine ve çok çabuk acıkmamıza neden olmaktadır. Bir dilim ekmek 53 kalori olarak hesaplanmaktadır.

  3. Ekmeği çok seven bir millet olarak ölçü koyup ekmeği bir dilimle sınırlayamıyoruz. Bu yüzden yapılan araştırmalara göre tamamen keserek onun yerine geçen besinleri tüketerek kilo alımını yavaşlatabilmek mümkün. İşte ekmek yerine kullanabilecek besinler

    Ekmeği çok seven bir millet olarak ölçü koyup ekmeği bir dilimle sınırlayamıyoruz. Bu yüzden yapılan araştırmalara göre tamamen keserek onun yerine geçen besinleri tüketerek kilo alımını yavaşlatabilmek mümkün. İşte ekmek yerine kullanabilecek besinler

  4. PATATES Patates her ne kadar karbonhidrat bakımından zengin bir besin olsa da ekmek ile kıyaslandığında daha zararsız ve masum bir yiyecek olarak geçiyor.

    PATATES Patates her ne kadar karbonhidrat bakımından zengin bir besin olsa da ekmek ile kıyaslandığında daha zararsız ve masum bir yiyecek olarak geçiyor.

  5. Patatesi sağlıklı bir şekilde tüketmek için haşlanmış veya fırında baharatlandırarak tüketebilirsiniz.

    Patatesi sağlıklı bir şekilde tüketmek için haşlanmış veya fırında baharatlandırarak tüketebilirsiniz.

  6. Bununla birlikte egzersiz yaparak da kilonuzu kontrol altına alabilirsiniz.

    Bununla birlikte egzersiz yaparak da kilonuzu kontrol altına alabilirsiniz.

  7. TAZE BİBERLER Taze olarak tüketeceğiniz kapya biber ve dolmalık biberleri tost yaparak sağlıklı bir öğüne dönüştürebilirsiniz.

    TAZE BİBERLER Taze olarak tüketeceğiniz kapya biber ve dolmalık biberleri tost yaparak sağlıklı bir öğüne dönüştürebilirsiniz.

  8. Ayrıca dilimlenmiş bir dolmalık biberin ortasına kıracağınız bir yumurta ile kalorisi düşük bir tarifle güne enerjik başlayabilirsiniz.

    Ayrıca dilimlenmiş bir dolmalık biberin ortasına kıracağınız bir yumurta ile kalorisi düşük bir tarifle güne enerjik başlayabilirsiniz.

  9. PATLICAN Diyet listelerinde en çok önerilen besinlerden olan patlıcanı ekmek yerine tüketebilirsiniz.

    PATLICAN Diyet listelerinde en çok önerilen besinlerden olan patlıcanı ekmek yerine tüketebilirsiniz.

  10. Yoğun lif oranına sahip olan patlıcanı dilimleyerek ızgarada hafifçe pişirin. Bu dilimler, akşam yemeğinde veya kahvaltıda en iyi "ekmek" seçeneklerinden biri olacaktır.

    Yoğun lif oranına sahip olan patlıcanı dilimleyerek ızgarada hafifçe pişirin. Bu dilimler, akşam yemeğinde veya kahvaltıda en iyi "ekmek" seçeneklerinden biri olacaktır.

  11. DOMATES Domatesleri doğru şekilde ve etli bölümlerini dilimleyerek ekmek yerine kullanabilirsiniz. Böylece hem lezzetli hem de sağlıklı bir öğünü ekmeksiz şekilde geçiştirebilirsiniz.

    DOMATES Domatesleri doğru şekilde ve etli bölümlerini dilimleyerek ekmek yerine kullanabilirsiniz. Böylece hem lezzetli hem de sağlıklı bir öğünü ekmeksiz şekilde geçiştirebilirsiniz.

  12. SALATALIK Salatalıkları bir soyucu ile ince dilimler haline getirdikten sonra arasına mini peynir, domates ve zeytinleri eklerek yuvarlayın.

    SALATALIK Salatalıkları bir soyucu ile ince dilimler haline getirdikten sonra arasına mini peynir, domates ve zeytinleri eklerek yuvarlayın.

  13. Böylece mini salatalık sandviçleriniz hazır hale gelecektir. İçeriğinde yoğun miktarda su bulunduran salatalık, hem ihtiyacınız olan sıvıyı hem de gerekli mineralleri sağlayacaktır. Üstelik bu şekilde çok daha az kalori alabilirsiniz.

    Böylece mini salatalık sandviçleriniz hazır hale gelecektir. İçeriğinde yoğun miktarda su bulunduran salatalık, hem ihtiyacınız olan sıvıyı hem de gerekli mineralleri sağlayacaktır. Üstelik bu şekilde çok daha az kalori alabilirsiniz.

  14. ELMA Her ne kadar meyve olsa da dilimleyerek bir öğününüzde yer verebilirsiniz.

    ELMA Her ne kadar meyve olsa da dilimleyerek bir öğününüzde yer verebilirsiniz.

  15. Elma dilimlerinin üstüne şeker ilave edilmemiş fıstık ezmesi koyarak kan şekeriniz dengeleyebilirsiniz.

    Elma dilimlerinin üstüne şeker ilave edilmemiş fıstık ezmesi koyarak kan şekeriniz dengeleyebilirsiniz.

  16. MARUL Az kalorili ve besleyici sebzelerden biri olan marulun içine aperatif sevdiğiniz yiyecekler doldurup sararak tüketebilirsiniz.

    MARUL Az kalorili ve besleyici sebzelerden biri olan marulun içine aperatif sevdiğiniz yiyecekler doldurup sararak tüketebilirsiniz.

  17. Örneğin; peynir küpleri, avokado, ton balığı veya domates gibi malzemelerle harika bir kahvaltı seçeneği oluşturabilirsiniz.

    Örneğin; peynir küpleri, avokado, ton balığı veya domates gibi malzemelerle harika bir kahvaltı seçeneği oluşturabilirsiniz.

  18. KABAK Vitamin ve mineral açısından en zengin sebze olan kabak aynı zamanda yüksek su ve lif oranı ile bağırsak sağlığını korur ve kabızlığı önler.

    KABAK Vitamin ve mineral açısından en zengin sebze olan kabak aynı zamanda yüksek su ve lif oranı ile bağırsak sağlığını korur ve kabızlığı önler.

  19. Kabağı ister dilimlere bölerek isterseniz de sebzeli burgerler yaparak tüketebilirsiniz.

    Kabağı ister dilimlere bölerek isterseniz de sebzeli burgerler yaparak tüketebilirsiniz.

  20. ANANAS DİLİMLERİ Sindirim kolaylaştıran meyvelerden biri olan ananası öğünlerinizde yer verin. Izgarada hafifçe kızartacağınız ananas dilimleri, ananasın yoğun içeriği ile birlikte düşük kalori almanızı sağlarken tatlı krizlerinizle de baş etmenizi sağlar.

    ANANAS DİLİMLERİ Sindirim kolaylaştıran meyvelerden biri olan ananası öğünlerinizde yer verin. Izgarada hafifçe kızartacağınız ananas dilimleri, ananasın yoğun içeriği ile birlikte düşük kalori almanızı sağlarken tatlı krizlerinizle de baş etmenizi sağlar.

  21. LAHANA Lahana, zengin bir K ve C vitamini içeriğine sahiptir. Tıpkı marul yaprakları gibi kullanabileceğiniz lahana yaprakları, biraz haşladıktan sonra içerisine tavuk gibi dolgu malzemeleri kullanarak ana öğün olarak da tüketebileceğiniz besleyici ve kalorisi düşük sandviçler hazırlamanıza fırsatı sunar.

    LAHANA Lahana, zengin bir K ve C vitamini içeriğine sahiptir. Tıpkı marul yaprakları gibi kullanabileceğiniz lahana yaprakları, biraz haşladıktan sonra içerisine tavuk gibi dolgu malzemeleri kullanarak ana öğün olarak da tüketebileceğiniz besleyici ve kalorisi düşük sandviçler hazırlamanıza fırsatı sunar.