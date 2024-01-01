43 İlin Geçiş Güzergahında Bayram Yoğunluğu

Kırıkkale-Ankara Karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların genel bilgi toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.