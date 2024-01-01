43 İlin Geçiş Güzergahında Bayram Yoğunluğu
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu başladı.
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9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.
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Araç yoğunluğu sebebiyle tedbirlerin alındığı kara yolundaki uygulama noktalarında, polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.
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Kırıkkale-Ankara Karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların genel bilgi toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.
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Otobüs şoförü Ahmet Topsakal, "Yollar biraz kalabalık. Denetimler de sıkı. Yolcularımıza da kemer konusunda her şeyi ikaz ediyoruz. Bayram telaşı biraz hızlı geçiyor" dedi.
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