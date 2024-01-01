Gişe Rekorları Kıran Seri Devam Edecek: Dune 3 Geliyor

İKİ FİLM ARASINDAKİ FARKI AÇIKLADI Öte yandan yönetmen Villeneuve, geçtiğimiz aylarda ilk film ile ikinci film arasındaki farkı açıklamıştı. Villeneuve, "Birinci film daha çok düşünsel tondaydı. Ancak devam filmi, aksiyon dolu, destansı bir savaş filmi. Çok daha yoğun olacak" dedi. İkinci filmde görsel açıdan da büyük değişiklikler yapıldığını ifade eden ünlü yönetmen, "Tekrar hissi istemiyordum. Her şey yeni" ifadelerini kullanmıştı.