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Gişe Rekorları Kıran Seri Devam Edecek: Dune 3 Geliyor

Dune'un devam filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2'nin gişede elde ettiği başarıların ardından üçüncü film için hazırlıklar başladı.

  1. Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve?ün oturduğu, Dune: Çöl Gezegeni'nin 2. filmi 2024 yılının en iyi açılış yapan filmi oldu.

    Ünlü yazar Frank Herbert'ün aynı isimli bilim kurgu-fantezi eserinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve?ün oturduğu, Dune: Çöl Gezegeni'nin 2. filmi 2024 yılının en iyi açılış yapan filmi oldu.

  2. IMDb'nin ilk 10 sıralamasında da değişikliğe sebep olan Dune 2'nin başarıları ardından yapım şirketi Legendary, Paul Atreides'in galaksiyi fethetmeye nasıl devam ettiğini anlatacak olan üçüncü film için harekete geçti.

    IMDb'nin ilk 10 sıralamasında da değişikliğe sebep olan Dune 2'nin başarıları ardından yapım şirketi Legendary, Paul Atreides'in galaksiyi fethetmeye nasıl devam ettiğini anlatacak olan üçüncü film için harekete geçti.

  3. Variety'nin haberine göre; Dune serisinin üçüncü filmi için ilk iki filmin yönetmeni Denis Villeneuve'le anlaşmaya varıldı.

    Variety'nin haberine göre; Dune serisinin üçüncü filmi için ilk iki filmin yönetmeni Denis Villeneuve'le anlaşmaya varıldı.

  4. Yapım şirketi henüz Dune 3'ün prodüksiyonunun ne zaman başlayacağına dair açıklama yapmadı.

    Yapım şirketi henüz Dune 3'ün prodüksiyonunun ne zaman başlayacağına dair açıklama yapmadı.

  5. İKİ FİLM ARASINDAKİ FARKI AÇIKLADI Öte yandan yönetmen Villeneuve, geçtiğimiz aylarda ilk film ile ikinci film arasındaki farkı açıklamıştı. Villeneuve, "Birinci film daha çok düşünsel tondaydı. Ancak devam filmi, aksiyon dolu, destansı bir savaş filmi. Çok daha yoğun olacak" dedi. İkinci filmde görsel açıdan da büyük değişiklikler yapıldığını ifade eden ünlü yönetmen, "Tekrar hissi istemiyordum. Her şey yeni" ifadelerini kullanmıştı.

    İKİ FİLM ARASINDAKİ FARKI AÇIKLADI Öte yandan yönetmen Villeneuve, geçtiğimiz aylarda ilk film ile ikinci film arasındaki farkı açıklamıştı. Villeneuve, "Birinci film daha çok düşünsel tondaydı. Ancak devam filmi, aksiyon dolu, destansı bir savaş filmi. Çok daha yoğun olacak" dedi. İkinci filmde görsel açıdan da büyük değişiklikler yapıldığını ifade eden ünlü yönetmen, "Tekrar hissi istemiyordum. Her şey yeni" ifadelerini kullanmıştı.

  6. DUNE 2 KADROSU İlk filmde olduğu gibi ikinci filmde de Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Charlotte Rampling ve Stephen McKinley Henderson yer alıyor. Yeni filme ise Austin Butler, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Florence Pugh da dahil oldu.

    DUNE 2 KADROSU İlk filmde olduğu gibi ikinci filmde de Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Charlotte Rampling ve Stephen McKinley Henderson yer alıyor. Yeni filme ise Austin Butler, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Florence Pugh da dahil oldu.